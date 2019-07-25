Sincan Belediyesi’nden Tercih Danışmanlığı Hizmeti

Sincan Belediyesi, üniversite adaylarının geleceğini doğru tercihlerle şekillendirebilmeleri için uzman rehberlerin nezaretinde üniversite tercih danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın talimatıyla başlayan hizmette, gençlerin puanları, başarı sıralamaları, üniversitelerin kontenjanları, ilgi ve yetenekleri göz önüne alınarak, geleceklerini belirleyecek doğru adımı atmaları ve sağlıklı tercih yapmaları noktasında öğrencilere destek veriliyor.

“HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ”

Gençlere ve gençlerin fikirlerine verdiği önemi sıklıkla dile getiren Başkan Ercan, “Sevdikleri ve mutlu olacakları meslekleri seçmeleri ve geleceklerini doğru şekillendirmeleri noktasında gençlerimize her türlü desteği vermeye hazırız.” dedi.

Tercih danışmanlığı hizmeti; Evliya Çelebi ve Yavuz Sultan Selim Millet Kıraathanelerinde, 10.00 ile 18.00 saatleri arasında uzman rehberler eşliğinde 29 Temmuz tarihine kadar devam edecek.