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Sincan'da "Kıraathane Buluşmalarına" devam

Sincan Belediyesi, “Kıraathane Buluşmaları”na yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte yeniden başladı. “Kıraathane Buluşmaları”nın açılış programı; kitaplığı andıran mimarisiyle dikkat çeken Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesi’nde düzenlendi. Fikir ve düşünce insanı Hayati İnanç programın ilk konuğu oldu.

Ankara Haberleri 18.09.2019, 11:06 Ramazan Durmuş
Sincan'da "Kıraathane Buluşmalarına" devam
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Sincan Belediyesi, “Kıraathane Buluşmaları”na yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte yeniden başladı. “Kıraathane Buluşmaları”nın açılış programı; kitaplığı andıran mimarisiyle dikkat çeken Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesi’nde düzenlendi. Fikir ve düşünce insanı Hayati İnanç programın ilk konuğu oldu.

Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesi’nin bahçesinde; samimi bir ortamda hayata ve edebiyata dair sohbet gerçekleşti. “Kıraathane Buluşmaları” kapsamında düzenlenen programın ilk konuğu Avukat- Yazar Hayati İnanç oldu. İnanç, bilgi ve deneyimlerini Sincan halkı ile paylaştı.

Hayati İnanç; özellikle gençlerin dünya malına değil, maneviyata önem vermeleri ve güçlü birer birey olmaları gerektiğinin altını çizdi, “Kendimizden haberdar olmak, kendimizi tanımak, geçmişimizi hatırlamak, eserlerimizle içli dışlı olmak, bunun için lazım gelen zahmet neyse ona katlanmak bir hayati inanç meselesidir.” diye konuştu.

Divan edebiyatından şiirlerden örnekler vererek konuşmasına devam eden Hayati İnanç, doyumsuz söyleşisiyle dinleyenlerin manevi dünyasına dokundu. İnanç, “Vasiyetim, tavsiye ettiğim Mızraklı İlmihâl – Miftâhul Cennet, Şevâhid-ün Nübüvve, Fener Patriği V. Gregorius’un, Rus Çarı II. Alexander’a mektubu ile Yusuf Aleyhisselâm kitaplarını okumanızdır” sözleriyle de söyleşinin sonunda gençlere vasiyetini açıkladı.

HAYATİ İNANÇ’A YOĞUN SEVGİ SELİ

Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesi’nin bahçesi Hayati İnanç’ı dinlemeye gelenlerle dolup taştı. Sincan halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan İnanç, programın ardından vatandaşların sorularını cevapladı, bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

Hayati İnanç’ı dinleyenler arasında Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da vardı. Başkan Ercan “Kıraathane Buluşmaları kapsamında Yazar Hayati İnanç hocamızı ağırlamaktan gurur duyduk.  Çok kıymetli hocamız, engin tecrübelerini bizlerle paylaştı. Bizlere düşen de hocamızın tavsiyelerine kulak vermektir.” dedi. Başkan Ercan, programın ardından Hayati İnanç’a çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Sincan Belediyesi
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