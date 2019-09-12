Sincan'da okul kantinlerine denetim...

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, okul kantini denetimlerini yoğunlaştırdı. Zabıta ekipleri, öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda beslenebilmeleri için Sincan genelinde okul kantinlerini tek tek denetledi, kantin işletmecileri bilgilendirdi.

Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, öğrencilerin gün boyu alışveriş yaptığı okul kantinlerini denetledi. Ekipler; genel hijyen, gıdaların muhafaza koşulları, sağlıklı gıda maddesi satışı ve uyulması gereken kurallar, ürünlerin son kullanma tarihinden kullanılan elektrikli cihazların temizliğine kadar her şeyi en ince ayrıntısına kadar kontrol etti.

KANTİN İŞLETMECİLERİ BİLGİLENDİRİLDİ

Denetlemelerin yanı sıra, kantin işletmecilerine uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler de yapan ekipler, satılması yasak olan yiyecek ve içecekler hakkında işletme sahiplerini uyardı.