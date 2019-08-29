Sincan'da "Sıfır atık" seferberliği...

Sincan Belediyesi sıfır atık projesinde önemli adımlar atıyor. Çevre kaynaklarının daha verimli kullanılmasından atıkların geri dönüştürülerek tekrar kazanılmasına kadar birçok aşamayı barındıran “sıfır Atık” seferberliğine ilişkin çalışmalar artarak devam ediyor.

HEDEF SIFIR ATIK

Sincan Belediyesi; meydanlara, sokaklara, iş yerlerine toplam 34 adet Mobil Atık Getirme Merkezi kurdu. Ahi Evran Mahallesi’nde 1. Sınıf Atık Getirme İstasyonu kurularak 14 ayrı atığın geri dönüşümünü sağladı.

Son iki yılda Sincan Belediyesi tarafından 26.000 litre atık yağ, 6.850 kg atık pil, 740 kg elektronik atık, 16.055 kg tekstil atığı ve 2.180 ton cam atığı toplanarak geri dönüşümle doğaya kazandırıldı.

ÇÖPLER ORGANİK GÜBRE OLUYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe kapsamında alınan Kompostlama makinası ile de ilk yerel kompostlama tesisini kuran Sincan Belediyesi ilçenin çöp ve organik atıklarından organik gübre elde ediyor. Son iki yılda Kompostlama tesisinde toplam 5.000 kg organik gübre üretildi.

Sıfır atık seferberliğinin artarak devam edeceğini kaydeden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Ambalaj atıkları çöp değildir. Kâğıt, karton, plastik, cam ve metal atıklarınızı evsel atıklarından ayrı olarak hazırlanan geri dönüşüm konteynerlerine atarak sizler de geleceğe katkı sağlayın.” sözleriyle Sincan halkından “sıfır atık” desteği istedi.