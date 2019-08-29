Son Dakika
Beşiktaş ayrılığı açıkladı
KPSS sonuçları açıklandı
Dev petrol arama platformunun boğazdan geçişi havadan görüntülendi
Fikret Orman yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçildi
Stromboli yanardağındaki patlama turistleri korkuttu
Bakan Akar’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Afrika yanıyor ancak Amazonlar konuşuluyor
Annesini öldürdü, ’Pişmanım’ dedi
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 17 arttı
İçişleri Bakanlığı: "İlk 8 ayda 235 bin düzensiz göçmen yakalandı"

Sincan'da "Sıfır atık" seferberliği...

Sincan Belediyesi sıfır atık projesinde önemli adımlar atıyor. Çevre kaynaklarının daha verimli kullanılmasından atıkların geri dönüştürülerek tekrar kazanılmasına kadar birçok aşamayı barındıran “sıfır Atık” seferberliğine ilişkin çalışmalar artarak devam ediyor. 

Ankara Haberleri 29.08.2019, 09:50 Ramazan Durmuş
Sincan'da "Sıfır atık" seferberliği...
banner63

Sincan Belediyesi sıfır atık projesinde önemli adımlar atıyor. Çevre kaynaklarının daha verimli kullanılmasından atıkların geri dönüştürülerek tekrar kazanılmasına kadar birçok aşamayı barındıran “sıfır Atık” seferberliğine ilişkin çalışmalar artarak devam ediyor. 

HEDEF SIFIR ATIK

Sincan Belediyesi; meydanlara, sokaklara, iş yerlerine toplam 34 adet Mobil Atık Getirme Merkezi kurdu. Ahi Evran Mahallesi’nde 1. Sınıf Atık Getirme İstasyonu kurularak 14 ayrı atığın geri dönüşümünü sağladı.

Son iki yılda Sincan Belediyesi tarafından 26.000 litre atık yağ, 6.850 kg atık pil, 740 kg elektronik atık, 16.055 kg tekstil atığı ve 2.180 ton cam atığı toplanarak geri dönüşümle doğaya kazandırıldı.

ÇÖPLER ORGANİK GÜBRE OLUYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe kapsamında alınan Kompostlama makinası ile de ilk yerel kompostlama tesisini kuran Sincan Belediyesi ilçenin çöp ve organik atıklarından organik gübre elde ediyor. Son iki yılda Kompostlama tesisinde toplam 5.000 kg organik gübre üretildi.

Sıfır atık seferberliğinin artarak devam edeceğini kaydeden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Ambalaj atıkları çöp değildir. Kâğıt, karton, plastik, cam ve metal atıklarınızı evsel atıklarından ayrı olarak hazırlanan geri dönüşüm konteynerlerine atarak sizler de geleceğe katkı sağlayın.” sözleriyle Sincan halkından “sıfır atık” desteği istedi.

Kaynak: Sincan Belediyesi
banner62
#ankara #ankara haberleri #YEREL HABERLER #sincan belediyesi #Sincanda sıfır atık
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
İmsak 04:37
Güneş 06:06
Öğle 12:55
İkindi 16:36
Akşam 19:34
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@