Sincan'da vatandaşlara belediyeden aşure ikramı

Paylaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın simgesi Muharrem ayı dolayısıyla Sincan Belediyesi, aşure ikramında bulundu. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Lale Meydanı’ndaki aşure dağıtım standının başına geçti, vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram etti.

Kazanlar kaynadı; birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneği Sincan’da yaşandı. Sincan Belediyesi gün boyu vatandaşlara aşure dağıttı.

BAŞKAN ERCAN AŞURE İKRAM ETTİ

Başkan Ercan Lale Meydanı’nda aşure dağıtım noktasını ziyaret ederek standın başına geçti. Başkan Ercan Sincan halkına tek tek aşure ikram etti.

Aşure günlerinin birlik ve beraberliğinin doruğa çıktığı günler olduğunu ifade eden Başkan Ercan “Hemşehrilerimize Muharrem ayı dolayısıyla bu ayın simgesi olan aşuremizi ikram ettik. Bu vesileyle tüm Sincan’ın, memleketimizin ve İslam aleminin muharrem ayını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.” diye konuştu.

Lale Meydanına giden vatandaşlar karşılarında Başkan Ercan’ı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi, dağıtımdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Ercan’a teşekkür etti.

Lale Meydanı’nın yanı sıra ilçenin dört bir köşesinde de ikram yapıldı.