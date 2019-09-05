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Sincan kavunu artık Yenikent pazarında

Rengiyle, tadıyla ve kokusuyla meşhur Sincan'ın Yenikent kavunları görücüye çıkıyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın talimatıyla Yenikent’e pazar kurularak Yenikent ve Temelli'de ekilen kavun ve karpuzlar, tüketiciyle buluşuyor.

Ankara Haberleri 05.09.2019, 12:48 05.09.2019, 12:52 Ramazan Durmuş
Sincan kavunu artık Yenikent pazarında

Rengiyle, tadıyla ve kokusuyla meşhur Sincan'ın Yenikent kavunları görücüye çıkıyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın talimatıyla Yenikent’e pazar kurularak Yenikent ve Temelli'de ekilen kavun ve karpuzlar, tüketiciyle buluşuyor.

Haftanın 7 günü hizmet veren Yenikent pazarında toptan ve perakende karpuz ve kavun satışı yapılıyor. Yoğun talep gören pazarda, satışların düzenli bir şekilde yapılabilmesi için Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler de gerekli önlemleri alıyor.

Kavun- Karpuz  pazarı üreticileri ile alışveriş yapan vatandaşlar çalışmalardan dolayı Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür etti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise yaptığı açıklamada “Tadıyla, tazeliğiyle Yenikent ve Temelli’de yetişen kavun ve karpuzlar tüketicinin ilgisini çekiyor. Sadece Sincan değil Ankara halkı da Yenikent’te kurulan kavun- karpuz pazarından alışveriş yapmayı tercih ediyor.”ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Sincan Belediyesi
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