Son Dakika
Milli sporculardan Başkan Altınok'a ziyaret
Muğla'da sağanak
TSK ve MİT’ten ortak operasyon: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara'da atık su ve yağmur suyu hatları yenileniyor
Gargara kullanımı diyabet riskini artırıyor mu?
Son Dakika: Yargı reformu teklifi komisyonda kabul edildi

Sincan Lale Meydanı'nda spor şöleni

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sincan Lale Meydanı’nda "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" adlı gençlik ve spor şöleni düzenlendi.

Ankara Haberleri 08.10.2019, 11:11 08.10.2019, 11:25 Ramazan Durmuş
Sincan Lale Meydanı'nda spor şöleni
banner63

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sincan Lale Meydanı’nda "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" adlı gençlik ve spor şöleni düzenlendi. Sincan Belediyesinin destek verdiği etkinlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan gençlerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gönüllülük Kulübü çerçevesinde Sosyal Medyadan Sosyal Meydana, Çevre Temizliği ve Bağımlılıkla Mücadele temalarıyla 81 ilde düzenlenen etkinliğin Ankara'daki programı, Lale Meydanı'nda yapıldı. Gençleri günümüzün bağımlılığı sosyal medyadan uzaklaştırıp spora ve sanata yönlendirmeyi amaçlayan etkinlik gün boyu devam etti.  Programa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da katıldı. 

Müzik Kulübü’nün bağlama, gitar ve keman, güzel sanatlar kulübünün ebru sanatı, hat, el sanatlarının sergilendiği programda masa tenisi, hokey, halter, badminton ve birçok spor branşta gösteriler düzenlendi. 

Program Sincan halkının yoğun ilgisi ile daha da renklendi. Gösteriler vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı. Proje kapsamında görev alan ve gösterilere katılan gençler izleyenlerden alkış aldı.

BAKAN KASAPOĞLU İLE BAŞKAN ERCAN GENÇLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Bakan Kasapoğlu ile Başkan Ercan şenlik alanını gezdi, gençlerin faaliyetlerini izledi. Ardından Bakan Kasapoğlu ile Başkan Ercan gençlerle masa tenisi, hokey ve langırt oynadı.

Başkan Ercan "Günümüzde teknoloji, sosyal medya, cep telefonu bağımlılığı da artmakta. Bu nedenle gençlerimizin sosyal medya bağımlılığını azaltmak, onları sosyalleştirmek; sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle hayatın içinde aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak amacındayız. Gençlerimizi spora, sanata, kültürel faaliyetlere yönlendirmek adına üstümüze düşeni yapmaya devam edeceğiz. "diye konuştu.

Kaynak: Sincan Belediyesi
#ankara #ankara haberleri #haberler ankara #YEREL HABERLER #sincan belediyesi #Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu #Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan
Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 08 Ekim 2019
İmsak 05:22
Güneş 06:45
Öğle 12:41
İkindi 15:53
Akşam 18:27
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@