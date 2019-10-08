Sincan Lale Meydanı'nda spor şöleni

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sincan Lale Meydanı’nda "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" adlı gençlik ve spor şöleni düzenlendi. Sincan Belediyesinin destek verdiği etkinlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan gençlerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gönüllülük Kulübü çerçevesinde Sosyal Medyadan Sosyal Meydana, Çevre Temizliği ve Bağımlılıkla Mücadele temalarıyla 81 ilde düzenlenen etkinliğin Ankara'daki programı, Lale Meydanı'nda yapıldı. Gençleri günümüzün bağımlılığı sosyal medyadan uzaklaştırıp spora ve sanata yönlendirmeyi amaçlayan etkinlik gün boyu devam etti. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da katıldı.

Müzik Kulübü’nün bağlama, gitar ve keman, güzel sanatlar kulübünün ebru sanatı, hat, el sanatlarının sergilendiği programda masa tenisi, hokey, halter, badminton ve birçok spor branşta gösteriler düzenlendi.

Program Sincan halkının yoğun ilgisi ile daha da renklendi. Gösteriler vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı. Proje kapsamında görev alan ve gösterilere katılan gençler izleyenlerden alkış aldı.

BAKAN KASAPOĞLU İLE BAŞKAN ERCAN GENÇLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Bakan Kasapoğlu ile Başkan Ercan şenlik alanını gezdi, gençlerin faaliyetlerini izledi. Ardından Bakan Kasapoğlu ile Başkan Ercan gençlerle masa tenisi, hokey ve langırt oynadı.

Başkan Ercan "Günümüzde teknoloji, sosyal medya, cep telefonu bağımlılığı da artmakta. Bu nedenle gençlerimizin sosyal medya bağımlılığını azaltmak, onları sosyalleştirmek; sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle hayatın içinde aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak amacındayız. Gençlerimizi spora, sanata, kültürel faaliyetlere yönlendirmek adına üstümüze düşeni yapmaya devam edeceğiz. "diye konuştu.