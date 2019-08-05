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Sincan’da Komisyonsuz “Köylü Pazarı” Kuruluyor

Sincan’da üreticiler; tarlalarında yetiştirdikleri meyve ve sebzeleri aracı ve komisyon olmadan doğrudan tüketiciye ulaştırma imkanına kavuştu.

Ankara Haberleri 05.08.2019, 10:53 05.08.2019, 11:18 Ramazan Durmuş
Sincan’da Komisyonsuz “Köylü Pazarı” Kuruluyor

Sincan Belediyesi, vatandaşların organik ürünler tüketmesini sağlıyor. Yaz sezonu içerisinde üretici köylülerin, ürettikleri sebze ve meyvelerini aracısız satmaları ve vatandaşlarımızın daha kaliteli ürünler tüketmeleri için Sincan Ziraat Odası ile koordineli çalışma sonucu haftada 4 gün üretici köylü pazarları kurulmaya başlandı.

Böylelikle köylerde üretilen ürünler, Sincan Belediyesinin kurduğu pazarlarda doğrudan tüketiciyle buluşacak.

FİYATLAR UYGUN

Aracısız bir şekilde tüketiciye ulaşacak olan ürünlerin fiyatları da oldukça uygun. Üretici belgesi olan çiftçiler İlçe Tarım Müdürlüğünden gerekli izni aldıktan sonra Sincan Zabıta Müdürlüğüne müracaat ederek köylü pazarında satış yapabilecek.

KÖYLÜ PAZARI KURULAN YERLER

Sincan Belediyesi yetkilileri, köylü pazarlarının Salı günleri Mevlana Mahallesi Cuma Pazar yerinde, Çarşamba günleri Menderes Mahallesi Çarşamba Pazarı yerinde, Cuma günleri Osmanlı Mahallesi Salı Pazar yerinde ve Pazar günleri ise Mustafa Kemal Mahallesi Cumartesi Pazar yerinde açılacağını duyurdu.

Kaynak: Sincan Belediyesi
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