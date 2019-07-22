Son Dakika
İnsanoğlunun Ay'a İnişinin 50. Yıl Dönümü Google'da Doodle Oldu! İşte Google’dan Apollo 11 Doodle Sürprizi!
Sincan’da Sinema Keyfi
Sincan’da yaz akşamları, düzenlenen “Nostalji Geceleri Açık Hava Sinema” programı ile keyfe dönüşüyor. Sincan’da yaz dolu dolu yaşanıyor. Yaz akşamlarının vazgeçilmez keyfi nostaljik açık hava sineması Lale Meydanı’nda sinemaseverlerle buluşuyor. Her hafta düzenlenmesi planlanan nostalji gecelerinin ilk gösterimi “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmi ile başladı.
Ankara Haberleri 22.07.2019, 14:54 Tuğçe Hanım
SİNCAN'DA SİNEMA KEYFİ
Sincan’da yaz akşamları, düzenlenen “Nostalji Geceleri Açık Hava Sinema” programı ile keyfe dönüşüyor.
Sincan’da yaz dolu dolu yaşanıyor. Yaz akşamlarının vazgeçilmez keyfi nostaljik açık hava sineması Lale Meydanı’nda sinemaseverlerle buluşuyor. Her hafta düzenlenmesi planlanan nostalji gecelerinin ilk gösterimi “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmi ile başladı.
AÇIK HAVA SİNEMASINA İLGİ YOĞUN OLDU
Açık hava sinema etkinliğine Sincanlıların ilgisi oldukça yoğundu. İlçe sakinleri, kendilerine ikram edilen patlamış mısır eşliğinde keyifli bir yaz akşamı yaşadı. Sinema filminin yanı sıra Lale Meydanı’nda sergilenen klasik otomobiller de ilgi gördü. Vatandaşlar klasik otomobillerle bol bol fotoğraf çekildi.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, filmi vatandaşlarla birlikte izledi. Başkan Ercan, “İlçe sakinlerinin aileleri ile birlikte huzurlu ve mutlu bir yaz geçirmeleri için nostalji geceleri açık hava sinema gösterimleri düzenliyoruz. Yaz boyunca belirli aralıklarla açık hava sinema etkinliğimiz devam edecek“ dedi.
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 22 Temmuz 2019
|İmsak
|03:44
|Güneş
|05:31
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:55
|Akşam
|20:19
|Yatsı
|21:59
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Liverpool
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Norwich City
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0