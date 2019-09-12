Sincanlı annelere "Sağlıklı nesiller" semineri

Aile ve çocuklara ilişkin hassasiyet gösteren, aile eğitimlerine önem veren Sincan Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa etkinlik düzenledi. Sağlıklı Yaşam Haftası kapsamında anne-çocuk oyun evinde “Sağlıklı Nesiller” konulu seminer verildi.

Toplumsal değer seminerlerinden, çocuk eğitimi seminerlerine, ailede iletişim seminerlerinden sağlık seminerlerine kadar pek çok konuda vatandaşları bilgilendiren Sincan Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile “Sağlıklı Nesiller” konulu etkinlik düzenledi.

Anne-çocuk oyun evinde düzenlenen etkinlikte Çocuk Gelişim Uzmanı, Diyetisyen ve Anne-bebek Uzmanı Sincan’da ikamet eden annelere eğitim verdi. Uzmanlar seminerde çocuk davranışları, anne-baba ve çocuk iletişimi, çocuklarda beslenme, annelik ve anne sütünün faydaları gibi konulara değindi.

Anneler çocuklarıyla birlikte etkinliğe katıldı. Anneler eğitim alırken çocuklar da oyun evinde doyasıya eğlendi.

Anneler, eğitim semineri sonrasında uzmanlara merak ettiklerini sordu. Annelerin sorularını yanıtlayan uzmanlar, danışmanlık hizmeti almak isteyenleri de ilgili birimlere yönlendirdi.

HANIMLAR HİZMETTEN MEMNUN

Sincan halkı hizmetten oldukça memnun… Etkinliğe yoğun ilgi gösteren hanımlar eğitim seminerlerinin ardından kadına, aileye ve çocuklara verdiği değer ve hizmetlerden ötürü Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkürlerini iletti.