Sincanlı kadınlar hem üretiyorlar hem kazanıyorlar

Sincan Belediyesi ev hanımlarının aile ekonomisine katkı sağlamasına olanak tanıyor. Sincanlı kadınlar, evde yaptıkları yemeklerden el emeği göz nuru işledikleri aksesuarlara kadar pek çok ürünü “Üreten Hanımlar Pazarı”nda satışa sunuyor.

Sincan Belediyesinin öncülüğünde kurulan “Üreten Hanımlar Pazarı” Sincan halkına hizmet vermeye devam ediyor. Sincanlı ev hanımları, el emeği ürünlerini pazarda sergileyerek aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

EL İŞİ ÜRÜNLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Üreten Hanımlar Pazarı’nda yöresel yemeklerden el işi aksesuarlara, iğne oyasından boncuk işine, dantellerden el örgüsü kıyafetlere kadar pek çok ürün Sincan halkının beğenisine sunuluyor. Sincanlı kadınlar yaptıkları ürünleri satarak emeğini kazanca dönüştürüyor.

Üreten Hanımlar Pazarı; salı günleri Fatih Mahallesi pazar yerinde, çarşamba günleri ise Yunus Emre Mahallesinde eski Pazar yerinde kuruluyor.

Ayrıca sezonluk olarak salı ve cuma günleri kurulan köylü pazarında da hanımlara yer ayrılıyor.