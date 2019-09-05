Şok Eden Olay: 3 Yaşındaki Çocuk Otomobille Markete Daldı!

Söz konusu olay, dün saatler 21.00'ı gösterirken yaşandı. Mamak ilçesinde yer alan Ege Mahallesi'nde yaşanan söz konusu olayda 3 yaşındaki çocuğun yaptıları izleyenleri şok etti.

Natayolu Caddesi'nde yer alan bir markette çocuklarıyla alışveriş yapan bir çift, poşetlerini arabaya yüklemek için marketin önünde yer alan otoparka geldiler. Baba, küçük çocuğunu sürücü koltuğuna oturttu ve tekrardan markete döndü. O esnada anne ise alışveriş poşetlerini bagaja yerleştiriyordu.

Yapılan iddialara göre, bu esnada sürücü koltuğunda oturan küçük çocuğun kontak anahtarını çevirmesi sonucunda otomobil birden bire hareket etti. Otomobil, marketin camlarını kırıp içeri girdi ve bir süre sonra durdu. Otomobilin arkasındaki anne ise aracın arkasından içeri girerek çocuğunu kurtardı.

Anne ve oğlunun hafif şekilde yaralandığı söz konusu olay anbean kaydedili. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.