Su Kesintisi Ne Zaman? Ankara'da Su Kesintisi Yaşanacak Semtler Nerelerdir?

31 Temmuz Cumartesi günü Ankara’nın belirli ilçelerinde su kesintileri yaşanacağına ilişkin açıklamalar, kısa süreli de olsa vatandaşlarda paniğe sebep oldu. Türkiye’nin en kalabalık nüfusuna sahip illerinden biri olan Ankara’da, yaşanacak olan su kesintilerin kısa süreli olacağı açıklandı. Ankara su kesintisi son dakika haberleri ve Son dakika ASKİ su kesintisi açıklaması kapsamında Ankara’nın merkez ve diğer pek çok ilçesinde su kesintilerinin tarih ve saatleri açıklandı.

Ankara’da su kesintisi haberi, sosyal medya ve çeşitli haber platformlarında hızla yayılmasının ardından, ASKİ’den konuyla ilgili son dakika açıklamaları da peş peşe geldi. Özellikle vatandaşların paniğe kapılmaması yönünde yapılan açıklamalarda, aynı zamanda su kesintilerinin yapılacağı ilçeler ve saatlerde ayrıntılı bir şekilde belirtildi. Vatandaşların ASKİ su arızası telefon numarası veya ASKİ resmi web sayfası üzerinden ayrıntılı bilgi alabilecekleri de belirtildi.

31 Temmuz Ankara Su Kesintisi Hangi İlçelerde Yapılacak?

Cumartesi günü Ankara’nın birçok farklı noktasında yapılması planlanan su kesintileri, öğleden sonra ve akşam saatleri arasında olması beklenmektedir. Sabah saatlerinde birçok farklı bölgeden su arızası ihbarlarının yapılmasının ardından, ASKİ’nin bakım ve onarım işlemleri için birçok bölgede su kesintisi yapacağı vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden oldu. Güncel su kesintisi haberleri kapsamında ilk andan beri ASKİ’den resmi açıklamalar gelmektedir.

Ankara’da yapılması planlanan su kesintileri kapsamında birçok merkez ilçede ve Ankara’ya bağlı yakın ilçelerde olması beklenmektedir. ASKİ tarafından yapılan su kesintisi açıklamasının ardından birçok vatandaş sular ne zaman gelecek? Sorusunun cevabına yanıt aramaktadır. Ankara’da su kesintisinin yapılacağı ilçeler ;

Beypazarı (Oğuzkent TOKİ, Ayvaşık Mah.)

Sincan (Cumhuriyet Mah. - Hürriyet Mah. – İstiklal Mah. – Gazi Mah.)

Kazan (Orhaniye Mah.)

Gölbaşı (Velihimmeteli Mah.)

Polatlı (Zafer Mah. – Cumhuriyet Mah.)

Olarak açıklanmıştır. ASKİ kurumsal web sayfası üzerinden su kesintisinin yapılacağı ilçeler arasında merkez ilçelerin de bulunması vatandaşların kısa süreli panik yaşamasına neden oldu.

Ankara Su Kesintileri Saat Kaçta Yapılacak?

31 Temmuz Cumartesi günü ASKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada; Polatlı, Sincan, Gölbaşı, Kazan ve Beypazarı ilçelerinde kısa süreli su kesintilerinin yaşanacağı bilgisi verildi. Ankara su kesintisi son dakika haberi, Ankaralıların önceden önlem almasında etkili olmuştur.

Ankara’da su kesintilerinin yaşanacağı ilçe ve mahallelerin açıklanmasının ardından su kesintisine neden olacak arıza tarihi ve arıza onarım tarihleri de açıklandı. Ankara su kesinti saatleri ve tamir saati;

Polatlı – Arıza saati: 14.05/ Onarım Saati: 17.55

Gölbaşı – Arıza saati: 16.00/ Onarım Saati: 19.30

Kazan – Arıza saati: 14.00/ Onarım Saati: 17.15

Sincan- Arıza saati: 15.15/ Onarım Saati: 22.00

Beypazarı - Arıza saati: 11.40/ Onarım Saati: 14.40

Olarak belirlenmiştir. Çeşitli nedenlerle arızaların yaşandığını belirten ASKİ , su kesintisine neden olan arızalar hakkında da detaylı açıklamalarda bulunmuştur. Farklı nedenlerden dolayı arızaların yaşandığına dikkat çeken ASKİ, Ankara sular ne zaman gelecek? Sorusunun yanıtını da yaptığı açıklamada verdi.

Ankara merkez ve çevre ilçelerde yaşanan su kesintilerinin tamamı farklı nedenlere dayanmaktadır. Yapılması planlanan su kesintilerinin ilçe geneli değil sadece belirli mahalleleri ve ilçeleri etkilemesi beklenmektedir.

Ankara’da Sular Neden Kesildi?

Sabah saatlerinde yapılan son dakika açıklamasıyla Ankara’nın birçok farklı noktasında su kesintilerinin yaşanacağı açıklamasında bulunan ASKİ, su arızalarının nedenleri hakkında da detaylı açıklamalarda bulundu. Ankara güncel su kesintisi haberi kapsamında kesintilerin yapılacağı bölgeler ve kesintinin nedenleri;

Beypazarı – Ayvaşık TOKİ konutlarında su şebekesinde arıza

Polatlı – Su dağıtım şebeke hattı arızası

Gölbaşı – Mavi Grup Firma çalışmasından kaynaklı arıza

Kazan – içme suyu deposu ve boru hattından gelen suda kesinti

Sincan – Ana boru hattında yaşanan arıza

Nedeniyle su kesintilerinin yapılması ön görülmektedir. Vatandaşların su kesintisi hakkında bilgi almaları ve diğer su kesintisi şikâyetlerini iletmeleri için ASKİ telefon numarası ya da belediyenin ilgili birimlerine telefon edebilirler.

Ankara’da yaşanacak su kesintileri hakkında açıklamalarda bulunan belediye yetkililerinin durumun endişe verici olmadığı ve vatandaşların paniğe kapılmamaları gerektiği yönünde açıklamalarda bulundurlar.

Ankara ve ilçelerinde yaşanan tüm su arızları, su kesintileri hakkında bilgi ve diğer tüm kanalizasyon ve su şikâyetleri için vatandaşlar Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) çağrı merkezlerini arayarak tüm şikâyetlerini iletebilirler.

Ankara’da meydana gelen tüm su ve kanalizasyon arızaları için Alo ASKİ telefon numaraları;

Santral – 0312 616 13 92

Kartlı sayaç arıza – 444 25 32

Bu numaraları arayarak, Ankara’da yaşadığınız tüm su ve kanalizasyon sıkıntıları için çözüm önerileri alabilir ve ASKİ ekiplerinin soruna müdahale etmesi için talepte bulunabilirsiniz.