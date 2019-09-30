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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2019

Susuz'a yeni bir camiye kavuşuyor

Susuz Mahallesi’nde bin 500 kişinin ibadet edebileceği Hacı Satılmış Efendi Cami’nin temeli, cami derneği tarafından Yenimahalle Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen törenle atıldı.

Ankara Haberleri 30.09.2019, 11:30 Ramazan Durmuş
Susuz'a yeni bir camiye kavuşuyor

Susuz Mahallesi’nde bin 500 kişinin ibadet edebileceği Hacı Satılmış Efendi Cami’nin temeli, cami derneği tarafından Yenimahalle Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen törenle atıldı.

Temel atma törenine; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Müftüsü Sinan Kazancı, Hacı Satılmış Efendi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Kurucu Başkanı Mehmet Demiröz, Dernek Başkanı Yalçın Güner ve yönetimi ile mahalle sakinleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Çakırlar Cami İmam Hatibi Ayhan Köse’nin kuran tilavetiyle başlayan törende mahalle sakinlerini selamlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ,“İbadethaneler huzur veren yerlerdir, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin tesis edildiği yerlerdir. Çünkü buralarda sevgi var, saygı var, barış var. Kavga dövüş yok, ötekileştirmek yok, kin yok. Benim kitabımda kul hakkı yemek yok, insana insanca yaşamanın bilincini vermek, onlara yol göstermek, yoldaş olmak var. Okullarımıza nasıl yardım ediyor, mahallelerimize nasıl aile hekimliği binaları, taksi durakları, spor tesisleri, kültür merkezleri kazandırıyorsak ibadethane ihtiyacı olduğunda ona da destek olmaya devam edeceğiz. Bu camimizin açılışını da inşallah hep beraber yapacağız” dedi.

Müftüden Başkan Yaşar’a teşekkür

Camilerin insanları toplayan, bir araya getiren mekânlar olduğunu hatırlatan Yenimahalle Müftüsü Sinan Kazancı da “Camiler bedenleri yan yana getirirken gönülleri de yan yana getirmelidir. Ama maalesef bugünlerde camilerimizin fonksiyonunu kâmil bir şekilde icra ettiğini söyleyemeyiz. Hayatın merkezi, şehrin kalbi olan camilerimizin fonksiyonlarını daha da güzelleştirmek adına Susuz Mahallesi’nde böylesine güzel bir yeri dini tesis alanı olarak tahsis eden Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

3 bin 165 metrekare alan üzerine projelendirilen 885 metrekare kapalı alana sahip bin 500 kişi kapasiteli 2 minareli cami içerisinde lojman, kütüphane, İslam Sanatları bölümü, toplantı ve konferans salonu, Kuran-ı Kerim eğitimi derslikleri, öğretmen odaları, fuaye alanı, mutfak, kapalı otopark, şadırvan, yeşil alan ve sosyal donatılar yer alacak.

Kaynak: Yenimahalle Belediyesi
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