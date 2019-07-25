Son Dakika
Merakla Beklenen DGS 2019 Sonuçları Açıklandı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı! Faizi 4.25 Puan İndirdi
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi Vefat Etti
Somali’de İntihar Saldırısı: 6 Ölü
İçişleri Bakanlığı, ''1’i Gri Kategoride Yer Alan Toplam 5 Terörist Teslim Oldu"
TSK'dan Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı
Devlet Bahçeliden İç ve Dış Odaklara Lozan Mesajı
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla Türkiye’de
Turuncu Listede Aranan Terörist Murat Gündüz Etkisiz Hale Getirildi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tercih Süreci Başladı

Tabutluk Semt Demetevler'e Mantolama Makyajı

“Çok katlı tabutluk semt” olarak nitelendirilen Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi, kentsel dönüşüm beklerken son dönemlerde yoğun bir cephe mantolama çalışması ile dikkat çekmeye başladı..

Ankara Haberleri 25.07.2019, 16:26 25.07.2019, 16:31 Tuğçe Hanım
Tabutluk Semt Demetevler'e Mantolama Makyajı

Geçmişte imar hizmetlerinin bakanlık bünyesinde olduğu dönemde müteahhitlerin cirit attığı ve günümüzde 40 bine yakın konut ve 200 bine yakın nüfusun ikamet ettiği semtte, depreme dayanıksız sağlıksız yapılaşma adeta unutuldu. “Alimallah bir depremde yer ile yeksan olacağı” yetkililerce sürekli ifade edilen semtte bugünlerde da çakma müteahhitlerin yerine ucuz işçi çalıştıran cephe yenilemeciler cirit atüıyor.

www.haberlerankara.com olarak bir depremde tuzla buz olacak dense de bugün Demetevler’de yaşanan cephe yenileme yarışını yetkililerin dikkatine sunmak istedik.


UZMANLAR NE DİYOR?

Demetevlerdeki sağlıksız yapılaşma ile ilgili olarak bu konuda uzman olan kişilerin görüşleri de dikkat çekici. Konuştuğumuz uzmanlar, önüne gelen apartman sakinlerinin milyonlarca lira harcayarak bir depremde tuzla buz olacak binalarını makyajladığını ifade etti.

ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN BİNALAR

Semtte birçok binanın çoktan ömrünü tamamladığını da ifade eden uzmanlar daha sonra şöyle dedi:

“Semtte 50 yıl önce kullanılan demir ve iptidai şekilde dökülen çimento kimsenin umurunda değil. Harıl harıl tabutluklar makyajlanırken yerel ve genel iktidarın bunu seyretmesi de dikkat çekici.

Maalesef Ankara’da olası bir depremde korkulan ilk yer Demetevler’dir.Binalar çok katlı gecekondu gibi ve tamamen yapıları ilkel. Deprem olsa Allah korusun, ilk korkulan semt. Orta şiddeti aşan bir depremde eski yapılar yerle yeksan olur. Ne yazık ki, o binalar, ilkokul mezunu adamların ruhsat almadan "plansız ve projesiz" olarak yaptıkları 10-15 katlı binalardan oluşuyor. Bu binalarda şimdi harıl harıl cephe yenileme çalışması yapılması akıl işi değil.”

Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA) - Ramazan Durmuş
#ankara haberleri #demetevler #mantolama makyajı #yenimahalle ankara #demetevler ankara #kentsel dönüşüm #cephe mantolama çalışması
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 25 Temmuz 2019
İmsak 03:48
Güneş 05:33
Öğle 13:00
İkindi 16:55
Akşam 20:17
Yatsı 21:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@