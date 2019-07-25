Tabutluk Semt Demetevler'e Mantolama Makyajı

Geçmişte imar hizmetlerinin bakanlık bünyesinde olduğu dönemde müteahhitlerin cirit attığı ve günümüzde 40 bine yakın konut ve 200 bine yakın nüfusun ikamet ettiği semtte, depreme dayanıksız sağlıksız yapılaşma adeta unutuldu. “Alimallah bir depremde yer ile yeksan olacağı” yetkililerce sürekli ifade edilen semtte bugünlerde da çakma müteahhitlerin yerine ucuz işçi çalıştıran cephe yenilemeciler cirit atüıyor.

www.haberlerankara.com olarak bir depremde tuzla buz olacak dense de bugün Demetevler’de yaşanan cephe yenileme yarışını yetkililerin dikkatine sunmak istedik.



UZMANLAR NE DİYOR?

Demetevlerdeki sağlıksız yapılaşma ile ilgili olarak bu konuda uzman olan kişilerin görüşleri de dikkat çekici. Konuştuğumuz uzmanlar, önüne gelen apartman sakinlerinin milyonlarca lira harcayarak bir depremde tuzla buz olacak binalarını makyajladığını ifade etti.

ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN BİNALAR

Semtte birçok binanın çoktan ömrünü tamamladığını da ifade eden uzmanlar daha sonra şöyle dedi:

“Semtte 50 yıl önce kullanılan demir ve iptidai şekilde dökülen çimento kimsenin umurunda değil. Harıl harıl tabutluklar makyajlanırken yerel ve genel iktidarın bunu seyretmesi de dikkat çekici.

Maalesef Ankara’da olası bir depremde korkulan ilk yer Demetevler’dir.Binalar çok katlı gecekondu gibi ve tamamen yapıları ilkel. Deprem olsa Allah korusun, ilk korkulan semt. Orta şiddeti aşan bir depremde eski yapılar yerle yeksan olur. Ne yazık ki, o binalar, ilkokul mezunu adamların ruhsat almadan "plansız ve projesiz" olarak yaptıkları 10-15 katlı binalardan oluşuyor. Bu binalarda şimdi harıl harıl cephe yenileme çalışması yapılması akıl işi değil.”