"TechAnkara" proje pazarı 2019 için başvurular başladı

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Ankara’daki teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, AR-GE kurumları, kuluçka merkezleri ve girişimcilik ekosistemi paydaşları ile işbirliği içinde 2011 yılından bu yana düzenlenen "TechAnkara Proje Pazarı" bu yıl 18 Kasım 2019 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

İleri teknoloji ve yüksek katma değer odaklı girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini ve inovatif ürünlerin ticarileşmesini sağlamak, projelerin bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda yer edinmesini temin etmek amacıyla düzenlenen etkinlik bu yıl dokuzuncu kez düzenlenecek.

BAŞVURU İÇİN SON GÜN 4 EKİM

Ankara kalkınma Ajansı'ndan yapılan açıklamada, konuyla ilgili şu bilgiler verildi:

"Projesini sergilemek isteyen girişimcilerin veya projeleri yakından incelemek isteyen ziyaretçilerin www.ankaraprojepazari.com internet adresi üzerinden girişimci veya ziyaretçi başvurusu yapması gerekmektedir.

TechAnkara Proje Pazarı 2019’de yer almak isteyen proje sahibi girişimciler için son başvuru 4 Ekim 2019 Cuma günü saat 23:59’dur.

Alanında uzman değerlendirici heyetinin belirleyeceği ilk 100 yenilikçi proje 18 Kasım 2019 Pazartesi günü düzenlenecek etkinlikte sergilenecek, aynı gün proje sahipleri ulusal ve uluslararası yatırımcılar ve iş çevreleri ile bir araya getirilecektir.

GİRİŞİMCİLERE ÖZEL ÖDÜLLER

Etkinlik sayesinde sağlık teknolojilerinden giyilebilir teknolojilere, savunma sanayiinden endüstri 4.0 uygulamalarına kadar çeşitli alanlardaki yerli ve milli projeler için kaynak ve pazar bulma, ticarileşme ve işbirliği fırsatları ortaya çıkacaktır. Ayrıca başarılı projelere, birebir mentörlük, yurtdışı pazarlara giriş gibi teknoloji ticarileştirme odaklı ödüller sunulacak.

İlk 10’da yer alacak ve etkinlik günü yatırımcı sunumlarında ilk 3’e seçilecek olan girişimciler Ankara’daki teknoparklarda bir yıl boyunca ücretsiz ofis ödülü kazanacak. Bir girişimcinin mesleki eğitim özel ödülü, bir girişimcinin teknik eğitim özel ödülü alacağı etkinlikte ilk 10’da yer alacak girişimciler TechAnkara Hızlandırıcı Programı’na katılım hakkı kazanacak. Ayrıca ilk 100'de yer alacak olan proje sahiplerine, Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda ve TechAnkara markası altında katılım sağlanan yurtiçi ve yurt dışı B2B etkinliklerinde öncelikli katılım hakkı sağlanacak.

Etkinlikte gün boyunca yatırımcılar, mentorlar, sektörlerinde öncü firmalar girişimcilerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek."