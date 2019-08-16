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Temiz Keçiören için "Çöp Taksi"den hızlı çözüm...

Keçiören Belediyesi, ilçenin daha temiz olması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, evsel atıkların toplanması noktasında da iki çöp taksi hizmet veriyor.

Ankara Haberleri 16.08.2019, 10:09 16.08.2019, 10:33 Ramazan Durmuş
Temiz Keçiören için "Çöp Taksi"den hızlı çözüm...

Keçiören Belediyesi, ilçenin daha temiz olması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, evsel atıkların toplanması noktasında da iki çöp taksi hizmet veriyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Evimize gösterdiğimiz özeni çevremize de gösteriyoruz” mesajı verirken tertemiz bir Keçiören için çalışmaların aralıksız süreceğini söyledi.

ADRESTEN TESLİM ALIYOR

Vatandaşlar kullanmadıkları, eskimiş ev eşyalarını gündüz (0312) 361 10 06 gece de (0312) 378 77 16numaralı telefonu arayarak alınması talebini iletiyorlar. Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğe bağlı iki çöp taksi de evsel atıkları adresten teslim alıyor. Dar sokaklara rahatlıkla girebilmesi, pratik ve hızlı olması ayrıca maliyetinin düşük olması da çöp taksiyi daha cazip kılıyor. Hızlı müdahale kabiliyeti sağlaması ile de gözde olan çöp taksiler, sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşüme de katkı sunuyor.

BİR TELEFONLA ULAŞABİLİRSİNİZ

Çevre temizliği konusunda çok hassas olduklarını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Anlık istek ve şikayetlere daha hızlı cevap vermek maksadıyla kullandığımız çöp taksiler özellikle geri dönüşüme destek olurken, vatandaşların mobilya, elektronik eşyalarını da evlerden alıyor. Çöp taksilerimize vatandaşlarımız bir telefonla ulaşabiliyorlar” dedi.​

Kaynak: Keçiören Belediyesi
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