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Temiz Keçiören seferberliği

Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’in cadde ve sokaklarından ibadethanelerine kadar geniş bir alanda temizlik işlerine önem veriyoruz ve bu sayede ortaya tertemiz bir Keçiören çıkıyor” dedi.

Ankara Haberleri 14.08.2019, 11:59 Ramazan Durmuş
Temiz Keçiören seferberliği

Pis su akıntısını, kötü kokuyu ve çöplerin etrafa dağılmasını önleyen yer altı çöp konteynırları Keçiören geneline yayılmaya devam ediyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’in cadde ve sokaklarından ibadethanelerine kadar geniş bir alanda temizlik işlerine önem veriyoruz ve bu sayede ortaya tertemiz bir Keçiören çıkıyor” dedi.

Keçiören Belediyesi temiz bir Keçiören için çalışmalarını aralıksız sürdürürken yer altı konteynırlarının sayısını da 194’e çıkardı. Yer altında bulunduğu için gereksiz alan kaplamasını da engelleyen konteynırlar, doluluk hacminin daha fazla olması nedeniyle çöp toplama maliyetlerini ciddi oranda düşürüyor.

Pis su akıntısını, kötü kokuyu ve çöplerin daha fazla yayılmasını önleyen konteynırların önemli bir eksikliğe çözüm getirdiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yer altındaki konteynırların kullanımı ile birlikte çöplerden oluşan görsel kirlilik ortadan kalkıyor. Konteynırların doluluk ve boşaltma sürelerinde de zaman kazanılıyor. Modern, sağlıklı ve temiz bir kent oluşturmak amacıyla yaptığımız çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu.

Belediyenin temizlik araçları filosuna aldıkları yeni araçlarla takviye yaptıklarını belirten Başkan Altınok, “Temizlik ekiplerimiz, vatandaşlarımızın sıcak yaz günlerinde cadde ve sokaklarda gönül rahatlığıyla, huzurla gezebilmesi için her türlü önlemi alıyor. Keçiören’in cadde ve sokaklarından ibadethanelerine kadar geniş bir alanda temizlik işlerine önem veriyoruz ve bu sayede ortaya tertemiz bir Keçiören çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Keçiören Belediyesi
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