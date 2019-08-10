TÖHOD Yönetimi sorunları Bakan Kurum'a iletti

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş ve yönetim kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret ederek, sektörün sorunları ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş’ın Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığında, İstanbul ve çeşitli şehirleri temsilen Oda Başkanlarının da içinde olduğu güçlü TÖHOB yönetimi kısa zaman içerisinde diyalog ve istişarelere dayalı bir dolu ziyaretler yaparak, hem sektörü üst makamlarda tanıtmaya devam ediyor, hem sektörün sorunlarının çözümü için istişarelerde bulunuyor.

Bu kapsamda TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş ve beraberindeki TÖHOB yöneticilerinden oluşan heyet tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a makamında gerçekleştirilen ziyarette, ulaşım sektöründe faaliyet gösteren halk otobüsçülerinin sorunları dile getirildi.

Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyarette, başta plaka tahdidi olmak üzere, tek mevzuat yönetmeliği, ücretsiz taşımalar ile Türkiye genelinde bir toplu ulaşım kanununa ihtiyaç duyulması konuları öncelikli olarak görüşüldü.

Bakan Murat Kurum da, ilgi ile dinlediği sorunları ve çözüm önerilerini dikkatle not alarak, ulaşım sektörünün hizmet kapasitesinin daha iyi olması için Belediyelerin de çözüme dahil olacağı yapılması gerekenler konusunda talimat vereceğini ve çalışmaların başlayacağını söyleyerek, ziyaret ve plaket için Başkan Soydaş ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti.