Turgut Özal Kültür Merkezi’ne görkemli açılış

Yenimahalle Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ilçenin 7’inci Batıkent’in 2’inci kültür merkezi, Turgut Özal Mahallesi’nde görkemli bir törenle açıldı. Turgut Özal ismi verilen kültür merkezi ile Sadri Alışık’ın isminin verildiği anaokulu ve gündüz bakımevinin açılışını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte yaptı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen açılışa; CHP TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Çankaya Belediye Başkan Alper Taşdelen, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, milletvekilleri, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi ile 8’inci Cumhurbaşkanı Merhum Turgut Özal’ın Oğlu Ahmet Özal ve Sadri Alışık’ın Torunu Sadri Alışık katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde kendisiyle bürokrat olarak çalışma imkanı bulduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, Özal ile bir anısını da anlatarak “Özal devleti yöneten birisi, planlamanın ne olduğunu bilen birisiydi. Devlet harcamalarının nereye ve nasıl yapıldığını bilen birisiydi. Devletin rakamlarına hâkim birisiydi” dedi.

Sanatçı Sadri Alışık'ın da halkın yanında ve halkın haklarını savunan bir sanatçı olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, “Elbette çocuklarımız Turgut Özal'ı da Sadri Alışık'ı da bilmeli. Özal'ı da Alışık'ı da unutmayacağız. Kendi yakın tarihinden habersiz olan öyle siyasetçiler var ki bazen şaşırırsınız ama çok şükür bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi var, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ve başkanları var. Onlar bu isimleri yaşatmak için çalışıyorlar” diye konuştu.

Törende ayrıca 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal ile Sadri Alışık'ın torunu Sadri Alışık da birer konuşma yaparak aileleri adına Başkan Yaşar ve ekibine emekleri için teşekkür etti.

VERİLEN SÖZLER TUTULDU

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “İlçemizde ikamet eden her vatandaşın kültür sanat etkinliklerine ulaşmasını kolaylaştırmak için Yenimahalle’mizin 7’inci kültür merkezi, 1’i engelliler için olmak üzere 11’inci anaokulunu açtık. Yenimahalle’yi kültür, sanat ve sporun Başkenti yapacağız demiştik. 11 yılda yaptığımız kültür merkezleri, spor tesisleri, eğitim binaları birçok il belediyesinde yok. Verdiğimiz sözleri tuttuk ve başım dik karşınızdayım. Kültür merkezimiz ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu ve Yaşar, protokolle birlikte açılış kurdelesini keserek kültür merkezi ve kreşi gezdi.

KÜLTÜR MERKEZİNDE YOK YOK

5 bin 240 metrekare alan üzerine yapımı tamamlanan kültür merkezinde; Yenimahalle’nin 10’uncu kreşi olan Sadri Alışık Anaokulu ve Gündüz Bakımevi’nin yanı sıra çok amaçlı salon ve hazırlık odaları, YENİMEK kurs merkezine ait atölyeler, kütüphane, taziye evi, mutfak, İkinci Bahar Yaşlı Yaşam Merkezi, kafeterya ve mescit bulunuyor.

Öte yandan 272 öğrenci kapasiteli Sadri Alışık Gündüz Bakımevi ve Anaokulu’nda ise 16 adet sınıf, uyku odaları, atölyeler, revir, idari personel odaları, çok amaçlı salon, açık oyun alanı ve yemekhane bulunuyor.