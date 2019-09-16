Türk kültürüne Yenimahalle Belediyesi'nden büyük destek

Yenimahalle’de Türk kültürünün yaşatılmasına katkı sağlamak amacıyla 7'den 70'e herkese halk oyunları eğitimi veren TUBİL’e kayıtlar, Eylül ayı sonuna kadar devam ediyor.

Anadolu’da oynanan yöresel halk oyunlarına modern bir bakış açısı getirerek sahneye aktarılmasında öncü olan Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu, halk danslarını Ankaralılara sevdirerek, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına ön ayak oluyor.

1 yılda 8 kupa

2019 yılında 4 birincilik kupası, 3 ikincilik kupası ve 1 üçüncülük kupası alarak toplamda 8 kupa alan TUBİL, Yenimahalle de 10 yılda yaklaşık 6 bin kişiye eğitim vererek uluslararası platformlarda 2 Dünya birinciliği, 1 adet en iyi koreografi ödülü ve birçok yurtdışı festivalde ülkemizi başarı ile temsil etti. Bu başarılara ortak olmak, Bale(4-12 yaş), halk oyunu(8-12 yaş), yıldızlar(12-15 yaş), gençler(15-18 yaş), büyükler(18-30) ve hobi(30 yaş üstü) gruplarında eğitim almak isteyenler için eğitim süreci başlıyor. Kurslara kayıt yaptırmak isteyenler, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’ne, Aile Hekimliğinden alınan sağlık raporu, 1 adet fotoğraf ve kimlik fotokopileri ile müracaat edebilecek.

“Kültürel değerlerimiz nesilden nesile aktarılıyor”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Anadolu toprakları geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetlerde yaşatılan sosyal ve kültürel öğeler, nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır. Bize düşen, bu kültürleri yaşatmak için elimizi taşın altına koymak ve çocuklarımız aracılığı ile gelecek nesillere ulaştırmaktır. Bu topraklar bizim. Zeybek, horon, bar, kırık hava bunların hepsi bizim kültürel değerlerimiz. Belediyemizin halk dansları topluluğu olan TUBİL; ilçemizi ve ülkemizi gerek yurt içinde gerekse yurt dışında başarıyla temsil ediyor. Yenimahalle’de çocuklarımız ve gençlerimiz sayesinde kültürel değerlerine ve ülkesine sahip çıkan bir nesil yetişiyor, bu toprakların değerleri gelecek kuşaklara aktarılıyor” dedi.

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen Yenimahalleliler 387 14 38 ve 0530 575 95 49’u arayarak bilgi sahibi olabilir.