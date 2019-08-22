Türk'ün kutlu toyu 30 Ağustos'ta başlıyor

Anadolu ve büyük Türk Dünyası, 30 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Etimesgut Belediyesi'nin düzenleyeceği geleneksel Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'nde bir araya gelecek.

Bu yıl 16.'sı gerçekleştirilecek olan Türk Dünyası'nın Festivali'ne, 11 Türk Cumhuriyeti temsilciliği ve toplulukları ile Anadolu'yu temsilen 17 dernek, federasyon ve vakıf katılacak. 10 gün boyunca, Türk kültürüne ve sanatına ait ne varsa Etimesgut'ta sergilenecek. Festival süresince katılımcılar stantlarında kültür ve sanatlarını sergileyecekler. Akşamları da her ülke ve katılımcı iller, mahalli kültür ve sanatlarını sahneleyecek.

TÜRK'ÜN TOYU

Festivalin Türk Dünyası'nın en büyük toyu olduğunu kaydeden Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, "Festivalimizin amacı; Türk Milleti’nin birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini pekiştirmek; Türk coğrafyasındaki Türk Devletleri ve Türk topluluklarına ait kültür ve sanatın yaşanması, yaşatılması ve anlatılmasını sağlamaktır. Büyüyen, gelişen ve Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te1 milyon nüfusa erişecek olan Etimesgutumuz'da, hemşehrilik bilincini oluşturmak ve kent kültürünü geliştirmektir. Her yıl 1 milyon insanımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz festivalimizi, toyumuzu bu yönüyle çok önemsiyoruz. İnşallah bu yıl da daha zengin içerikle gerçekleştirmek istiyoruz. Etimesgut adıyla özdeşleşen bu festivalimizde, Türk'e ait ne varsa sergileyeceğiz, bize ait olana sımsıkı sahip çıkacağız. Bu yıl festivalimizi, 30 Ağustos Zaferimizin 97. yıldönümünde başlatacağız. 8 Eylül tarihine kadar sürecek festivalimizde, Türk cumhuriyetlerimizi, henüz bağımsız devlet olamamış Türk topluluklarımızı, hemşehri federasyonları, dernekler ve vakıflarımızı Türk Beyleri Kent Meydanımızda ağırlayacağız. Tüm başkentlileri festivalimize davet ediyorum" dedi.

GÜN GÜN FESTİVAL

1.Gün (30 Ağustos): Kırım, Ankara, Mersin Programları Sevcan Orhan Konseri

2. Gün: Özbekistan, Irak Türkmeneli, Çorum, Musa Eroğlu Konseri

3. Gün : KKTC, Gaziantep, Niğde Programları, İsmail YK Konseri

4. Gün: BSİAV, Samsun, Kırıkkale Programları, Yudum Konseri

5. Gün: Kazakistan, Çankırı, Yozgat Programları, Songül Karlı Konseri

6. Gün: Kırgızistan, Konya, Sivas Programları, Nadide Sultan Konseri

7. Gün: Türkmenistan, Gümüşhane, Kırşehir Programları, İbocan Konseri

8. Gün: Doğu Türkistan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır Programları, Bedia Akartürk Konseri

9. Gün : TÜRKSOY, Trabzon, Tokat Programları, Sinan Özen Konseri

10. Gün: Azerbaycan ve Etimesgut Belediyesi Final Programı, Muazzez Ersoy Konseri.