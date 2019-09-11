Türkiye’nin gururu rekortmen sporcular Yenimahalle’de

2019 Dünya Para Atletizm Grand Prix Yarışları ve Dünya Gençler Şampiyonası’nda elde ettikleri başarılarla adından söz ettiren Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Kulübü’nün milli sporcuları Sevda Kılınç Çırakoğlu ve Havva Elmalı mutluluklarını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile paylaştı.

Başkan Yaşar’ı Kulüp Başkanı Birgül Bek ve Antrenörleri Hasan Deniz Kalaycı ile birlikte ziyaret eden sporcular, madalyalarını Yenimahalle’ye getirdi.

1500 METREDE BAŞARI

43 ülkeden, tüm engel gruplarından 344 sporcunun katıldığı 2019 Dünya Para Atletizm Grand Prix Yarışları’nın 7’nci etabı olan Tunus müsabakalarında 1500 metre koşusunu 4.59.00 derecesi ile koşarak tamamlayan ve 1’inci olan Sevda Kılınç Çırakoğlu, 1500 metreyi 5 dakikanın altında koşan ilk görme engelli kadın sporcu oldu.

Başarılı sporcu Havva Elmalı ise Notwill kentinde düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası’nda 800-1500 metrede Dünya Şampiyonu ve 400 metrede ise Dünya 2’incisi olarak Türkiye’ye gurur yaşattı.

YAŞAR "GURUR HEPİNİZİN"

Yenimahalle’nin ismini müsabakalarda başarıyla temsil eden sporcuları tebrik eden Başkan Yaşar, “Yenimahalle’nin isminin uluslararası müsabakalarda, milli takım ile birlikte gururla temsil ettiniz, engel tanımadınız, rekorları üst üste kırdınız. Sizlerle gurur duyuyorum. Sizlerin yoğun bir emek ve çalışma azmi ile çalıştığınızı biliyorum. Ben de size destek olmaya devam edeceğim. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah daha da iyi yerlere gelirsiniz” dedi.

Yaşar’a teşekkürlerini sunarak “Gurur Hepimizin” diyen sporcular, “Başarı kazanmamıza katkı sağlayan, her daim destekçimiz Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.