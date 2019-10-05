Türkkonut Anaokulu miniklerinin büyük sevinci
Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, "Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.
Ankara Haberleri 05.10.2019, 10:35 05.10.2019, 10:51 Ramazan Durmuş
Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar'ın Eryaman Türkkonut Anaokulu'ndaki etkinliğe katılırken, programda Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili ve Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım da hazır bulundu.
"Dünya Hayvanlar Günü"nde mama bağışında bulunanlara sertifikalarının verildiği törende dans ve müzik gösterisi ile birlikte çocuklar evcil hayvanlarla fotoğraf da çektirdiler.
Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA)
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