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Türkmen çocuklara "Kardeşlik" mesajı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ‘Meslekleri Tanıyorum Programı’ kapsamında kendisini ziyarete gelen Türk ve Türkmen çocuklara “Ülkemizi ve dünyayı sizler yöneteceksiniz, kendinizi en iyi şekilde yetiştirin, doğruluktan ayrılmayın” öğüdünü verdi.

Ankara Haberleri 04.10.2019, 11:26 04.10.2019, 12:02 Ramazan Durmuş
Türkmen çocuklara "Kardeşlik" mesajı
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ‘Meslekleri Tanıyorum Programı’ kapsamında kendisini ziyarete gelen Türk ve Türkmen çocuklara “Ülkemizi ve dünyayı sizler yöneteceksiniz, kendinizi en iyi şekilde yetiştirin, doğruluktan ayrılmayın” öğüdünü verdi.

Dünya çocuklarının kardeşliğine de vurgu yapmak amacıyla Keçiören Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü Çocuk Hizmet Merkezi tarafından organize edilen ve aralarında Türkmen çocukların da bulunduğu programda Başkan Altınok’u makamında ziyaret eden çocuklar ‘Barış Çiçeği’ ve yaptıkları model uçağı hediye ettiler. Çocukların hediyesine “En güzel hediye sizsiniz” sözleriyle cevap veren Başkan Altınok, “Çocuklar, melek, çiçek ve gelecektir. Ülkemizi ve dünyayı sizler yöneteceksiniz, kendinizi en iyi şekilde yetiştirin, doğruluktan ayrılmayın. Çalışmadan, yorulmadan başarı elde edemezsiniz. Ülke için insanlık için umudumuz sizsiniz” dedi.

ATATÜRK’ÜN VE SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZİN HAYATINI OKUYUN

Altınok, çocukların Anıtkabir’i ziyaret ettiğini öğrenince de “Atatürk Kurtuluş Savaşı ile ülkemizi kurtararak, Cumhuriyetimizi kurdu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ileriyi gören büyük bir kahramandır, onun hayatını okuyun, öğrenin, araştırın. Sevgili Peygamberimizin (S.A.V.) hayatını da mutlaka okuyun” dedi.

Kardeşlik, birlik ve beraberliğin önemine de değinen Altınok, çocuklara ‘Mümin müminin kardeşidir’, ‘Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir’ Hadis-i Şeriflerini de hatırlattı.

MODEL UÇAK YAPTILAR

Anıtkabir ziyareti sonrası Çocuk Hizmet Merkezi’ne giden çocuklar atölye çalışmalarına da katılarak model uçak yaptılar. Ayrıca Deniz Dünyası’nı gezip teleferiğe binen çocuklar, Başkan Altınok’a teşekkür ederek Keçiören’i çok beğendiklerini ifade ettiler.​

Kaynak: Keçiören Belediyesi
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