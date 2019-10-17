Unutulmaya yön tutmuş el sanatları Nallıhan’da ustasıyla buluştu

09 Eylül 2019 Pazartesi günü Nallıhan Kaymakamlığı, Nallıhan Halk Eğitim Merkezi ve Adem İşbirliği ile açılan Nallıhan Koca Han Pasajı içerisinde bulunan El Dokuma Atölyesi yeniden canlanıyor

Nallıhan Kaymakamlığı tarafından başlatılan ''Adem Projesi'' kapsamında unutulmaya yön tutmuş El Sanatları içinde bulunan Nallıhana Özgü Geleneksel Mekikli Bez Dokuma Atölyesi Usta Öğreticisi Mukaddes ÖNAL ve 10 adet kursiyeri ile yeniden hayat bulmuştur.

El Dokuma ustamız Mukaddes Önal ile yaptığımız söyleşide; El Dokuma Üzerine 14 yıllık tecrübe, bilgi ve deneyimini dokuma dtölyemize delen kursiyerlerimize aktaracağını ve el dokuma sanatının aslında insanlık tarihinin en eski sanatlarından biri olduğunu insanların iklim şartlarından korunmak için giyinme ve barınmaya yönelik kişisel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla elde dokunan bezleri kullandıklarını söyleyen Mukaddes Hanım Dokumacılık içinde Mekikli El Dokumacılığının önemli bir yer tutuğunu ve ilk Osmanlı İmparatorluğu zamanında dahi mekikli dokuma İle üretilen kumaşların ve ününlerin dünyanın her yerine yayıldığını ve Anadolu’nun birçok ilinde çok çeşitli kumaşlar dokunarak günümüze kadar ulaştığını söylemiştir.

El dokumalarında bulunan şekiller ve motifler aslında bizim kültürümüzün bir parçasını oluşturmuştur. El dokuması kumaşların bir çoğu toplumsal değişimler, ekonomik nedenlere ve fabrikasyon üretimler sonucu zamanla kaybolmaya unutulmaya hatta yok olmaya başladığını ve günümüzde eski önemini kaybettiğini söylemiştir. Bazı yörelerimizde artık bu dokumalara sadece eski tarihi konaklarda, evlerde veya annelerimizin sandıklarda rasladığımızı söylemiştir. Günümüzde böyle dokumaların kaybolmasını veya bozularak değişikliğe uğramasını önlemek için şuanda içinde bulunduğumuz el ve bez dokuma atölyelerinin çoğaltılarak günümüz ev kadınlarına ve çocuklarımıza Bu kültürel mirasımızı aktarmamız lazım olduğunu söylemiştir.

Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan güzel ve şirin ilçemiz Nallıhan’a gelen yerli ve yabancı turist kafileleri çoğunlukla Koca Han pasajını ziyaret etmektedir. Atölyemize ziyarete gelen özellikle yerli turistler mekikli el dokuma tezgahlarımızı gördüklerinde çok etkilendiklerini ve duydu dolu anların yaşandığını yerli tuistlerin özellikle aileleri ile geçmişteki anılarının canlandığını ve bu gibi projelere öncelik verenlere çok ama çok teşekkür ettiklerini dile getirmiştir.

Tarihi İpek Yolunun incisi olan güzel Nallıhan’ımız aslında Anadolu’nun el dokuması kumaşlarının zengin örneklerine sahip olan tarihi bir ilçe olduğunu söyleyen Mukaddes Hanım, Nallıhan İlçesinde çeşitli ihtiyaçları karşılamak amacıyla kumaş ve bez dokumaların yapıldığını ve bu dokumaların bazen düz, bazen de desenli olarak kullanım yerine göre farklılıklar gösterdiğini söylemiştir..

Nallıhan ilçesinin en güzel dokuma örneklerinden birisi de Nallıhan örtmesi olduğunu söyleyen Mukaddes Hanım 09.04.2018 tarihinde Nallıhan Örtmesinin Coğrafi İşaret, Mahrec işareti olarak Nallıhan Kalkınma Vakfı tarafından tescil edildiğini Koca Han içinde bulunan geleneksel Mekikli Bez Dokama Atölyemizde hem Nallıhan Örtmesini hem de Nallıhan’a özgü bütün el dokuma kumaşlarını üretilebileceğini söyleyen ustamız Mukaddes ÖNAL buradan özellikle şahsım ve kursiyerlerim adına bize bu projede her zaman yanımızda olan başta Nallıhan Kaymakamımız Murat KAHRAMAN, Nallıhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürümüz Hasan OLUM, kordinatörümüz İbrahim ELAGÖZ, Adem Proje Kordinatörü Filiz GÜÇLÜ, Halk Eğitim Müdürümüz Şazimet ERBİL, Müdür Yardımcılarımız Hayriye KÜÇÜK ve Üzeyir TAŞ böyle büyük projelerde özellikle unutulmaya yön tutan sanatlara öncelik tanıyarak yardım ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ettiğini söylemiştir.