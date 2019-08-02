Uygun, “Ayakkabıcılık Mesleği Ölüme Davetiye Çıkarıyor”

Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Durak Uygun, atölyelerde ayakkabı ve çanta imalatı yapan meslektaşlarının ve yanlarında çalışanların, çalışma koşullarının ağır olduğunu belirterek “Meslektaşlarımız, diğer mesleklere nazaran hem daha fazla efor sarf ediyor hem de zehirli kimyasallara maruz kalıyor. Bundan dolayı meslek hastalığına maruz kalıyoruz ama yıpranmadan bugüne kadar faydalanamadık” dedi.

MESLEK ÖLÜME DAVETİYE ÇIKARIYOR

Oda Başkanı Uygun, kendisinin de Aktim Ankara Ayakkabı İmalatı Toptan ve Perakende İş Merkezi’nde atölyesinde hem üretim faaliyetinde bulunduğunu hem de perakende satış noktasından tüketiciye hizmet verdiğini ifade etti.

Meslek itibariyle kullandıkları malzemelerden dolayı zehirli kimyasal maddelere maruz kaldıklarına dikkat çeken Oda Başkanı Durak Uygun, şunları ifade etti:

ÖLÜM ORANLARINDA ARTIŞ VAR

"Ayakkabı ve çanta imalatı yapan atölyelerimizde çalışanlarımızdan son 10-15 yılda meslek hastalığına bağlı ölüm oranlarında bir artış var. İsimlerini vermeden söylemem gerekirse; ayakkabı sektörü için geliştirilmiş yapıştırıcılar, solüsyonlar, ayakkabıların uç kısımlarını dondurmak, sertleştirmek için kullandığımız solvent bazlı kimyasallar tamamen zehir içeriyor. Kış aylarında kauçuk için benzin kullanıyoruz. Aslında bir gerçek var ki; mesleğimizle ilgili tüm bu zararlı kimyasal barındıran malzemeler kansere, ölüme davetiye çıkarıyor.

Bugüne kadar Türkiye’de 18 meslekte yıpranma payı bulunduğunu biliyoruz. Bizler bu kapsamda; 18 meslekte yer almadık. Şimdi ise SGK'nın; 'Yıpranma hakkından 45 meslek grubu yararlanabilecek' diye bir genelge yayınladığını, bu düzenleme dahilinde yıpranma payının kapsamının da genişletildiğini basından öğreniyoruz. Haberlerin içeriğine bakınca yine bizlerin bu 45 meslek grubuna dahil olmadığımızı, kapsam dışında kaldığımızı görüyoruz. Çalışma koşullarının ağır olması sebebiyle diğer mesleklere nazaran daha fazla meslek hastalıklarına maruz kalan, daha fazla yıpranan meslektaşlarımızın yıpranma payı uygulaması bir türlü hayata geçirilememektedir.

MESLEĞİN ZORLUĞU ORTADA

Bizler de çalışma koşulları ağır olan mesleklerden biri olan ayakkabı, çanta imalatında faaliyet gösteren meslektaşlarımızın meslek hastalığına maruz kalmalarından dolayı daha çabuk emekli olmalarını istiyoruz. Mesleğimizin zorluğu, fiziki ve psikolojik anlamda yıpratıcılığı, yarattığı ölüm riski ortadadır. Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar, cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar, cıva üretimi işleri sanayiinde çalışanlar, itfaiye veya yangın söndürme işlerinde çalışanlar ve Basın Kartı Yönetmeliği’ne göre çalışan gazeteciler vb. gibi meslekler kadar, belki de daha fazla yıpranmaya maruz kalınan bir mesleğe sahibiz. Yıpranma payı olan meslekler gibi, yapılan işin yıpratıcı yönü dikkate alındığında yüksek risk taşıyan bizim mesleğimiz için de yıpranma payı hakkı tanınmalıdır.”