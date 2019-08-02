Son Dakika
YAŞ Kararları Açıklandı
Yüksek Askeri Şura toplandı
'Pençe' operasyonlarıyla PKK'lı teröristlere sert darbe
Çanakkale’de Deprem
Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek
Demir, "S-400’lerde ikinci bölüm sevkiyatı gelecek yıl başlayabilir"
Demir, "F-35 programından çıkartılmamızın hukuki zemini yok"
Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı
Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu

Vali Şahin’den Başkan Balcı’ya Ziyaret

Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Ankara Haberleri 02.08.2019, 10:12 Tuğçe Hanım
Vali Şahin’den Başkan Balcı’ya Ziyaret

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette, Ankara Valisi Vasip Şahin’e, ilçede hayata geçirdikleri çalışmalar ve hazırlık aşamasında olan projelerle ilgili bilgi verdi. Başkan Asım Balcı, Ankara Valisi Vasip Şahin’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, ilçeye yönelik istek ve talepleri de iletti.

ALTINDAĞ, ANKARA’NIN KALBİ

Altındağ’ın Türkiye’nin ve Ankara’nın kalbi olduğunu ifade eden Başkan Asım Balcı, “Ankara’nın kalbi Altındağ’la ilgili projelerimizi Ankara Valimiz sayın Vasip Şahin’le paylaştık. Ayrıca Altındağ için gerçekleştireceğimiz çalışmalarla ilgili sayın Valimiz’den de destek istedik. Kendisiyle ilçemize yönelik hangi sorunumuzu paylaşsak bugüne kadar yardımcı ve takipçisi oldu. Bundan sonra da Altındağımıza vereceği desteklere inancımız tam.  Ben tüm Altındağlılar adına Sayın Valimiz Vasip Şahin’e teşekkürü bir borç biliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Altındağ Belediyesi
#ankara haberleri #altındağ ankara #ankara #asım balcı #Vali Şahinden Başkan Balcıya Ziyaret #Ankara Valisi Vasip Şahin #Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı #altındağ #ANKARANIN KALBİ #altındağ belediyesi
Yorumlar (0)
26°
açık
Namaz Vakti 02 Ağustos 2019
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@