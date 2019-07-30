Vali Şahin’den Başkan Oğuz’a hayırlı olsun ziyareti

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Oğuz ve belediye personeli, Vali Şahin’i belediyeye gelişinde çiçeklerle karşıladı.

Vali Şahin ve Başkan Oğuz daha sonra belediye girişinde bulunan Şehitler Köşesi’ni ziyaret etti. Başkan Oğuz burada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinde ve terörle mücadele sırasında şehit düşen Kahramankazanlılara ilişkin bilgi verdi. Başkan Oğuz daha sonra Vali Şahin beraberindekileri makamında ağırladı.

PROJELERİYLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Başkan Oğuz, Vali Şahin’e ilçede yaptıkları çalışmalar ve gerçekleştirmeyi hedefledikleri projeler hakkında bilgi verdi. Kahramankazan’da hayata geçirilebilecek projelere ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Oğuz, geçtiğimiz günlerde Ankara Vali’si Şahin’i makamında ziyaret ettiğini belirterek, “Bu anlamlı iadei ziyaret dolayısıyla Sayın Valimize tüm ilçe halkımız adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Vali Şahin’de misafirperverliğinden dolayı Başkan Oğuz’a teşekkür etti.