Yıl boyunca binlerce Başkent sakininin temiz hava almasına ve aileleri ile birlikte keyifli bir hafta sonu geçirmesine imkan sağlayan Yenimahalle Belediyesi Yakacık Mesire Alanı yenileniyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı 4 ayrı ekip tarafından sürdürülecek yenileme çalışmaları, Ekim ayı sonunda başlayacak ve Nisan ayına kadar sürecek. Mesire alanında planlanan yenileme çalışmaları süresince çim alanlar yeniden yapılacak, kamelya ve piknik masalarının ahşapları yenilenecek, piknikçilerin yoğun rağbet gösterdiği barbekülerin onarımı yapılacak. Bunun yanında minik ilçe sakinlerinin keyifle vakit geçirdiği oyun alanları ve oyuncaklar tümüyle yenilenecek. Alan içerisinde bulunan kaldırım ve tretuvarların yenilenmesi yanında, yoğunluk yaşanan giriş ve çıkış bölümü yeniden düzenlenecek.

Başkentli Yakacık’ta buluşuyor

Yalnızca Yenimahalle sakinlerinin değil tüm Ankaralıların yıl boyunca yoğun ilgi gösterdiği 5 bin 500 kişi kapasiteli Yakacık Mesire Alanı, 146 bin metrekare alana sahip. 3 plaj voleybolu sahası, 2 çim futbol sahası ve basketbol sahasını içerisinde barındıran Yakacık, 4 adet çocuk oyun alanı ile minik kent sakinlerinin mutlu bir gün geçirmesine olanak sağlıyor.

Ayrıca Vatandaşların temiz hava alarak kentin gürültüsünden uzaklaşması için 4 bin fidan ve 5 bin çalı bitkisine ev sahipliği yapan Yakacık Mesire Alanı’nda bin 500 ağaç bulunuyor. Bunun yanında mesire alanında 470 adet kamelyalı ve kamelyasız oturma alanı piknik yapmak isteyen vatandaşların rahat bir gün geçirmesine imkan sağlıyor.

“Vatandaş odaklı hizmet üretiyoruz”

Yenimahalle’de vatandaşın huzuru ve mutluluğu için çalışmaların aralıksız devam ettiğinin altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Ankara’nın yeşil cenneti Yakacık Mesire Alanı tüm yıl vatandaşa hizmet veriyor. Başkentlilerden yoğun ilgi gören bu merkezimizi çocukların ve ailelerin rahat bir gün geçirebilmesi için tadilata alıyoruz, vatandaş odaklı çalışıyoruz. İnsanlar Yakacık’ta bir araya geliyor, birlik ve beraberlik duyguları içerisinde keyifle vakit geçiriyor. Amacımız tüm ilçe sakinlerinin yaşamaktan keyif aldığı bir Yenimahalle yaratmak. Bu düşünceyi esas alarak çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” şeklinde konuştu.