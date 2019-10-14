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Yangın mağduru aileye yardım elini Gölbaşı Belediyesi uzattı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, evi yanan aileyi ziyaret etti. Başkan Şimşek, ''Bizler iyi günde de kötü günde de vatandaşlarımızın yanındayız'' dedi.

Ankara Haberleri 14.10.2019, 10:22 Tuğçe Hanım
Yangın mağduru aileye yardım elini Gölbaşı Belediyesi uzattı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, evi yanan aileyi ziyaret etti. Başkan Şimşek, ''Bizler iyi günde de kötü günde de vatandaşlarımızın yanındayız'' dedi.

Bahçelievler Mahallesinde evi yangından zarar gören ailenin yardımına Gölbaşı Belediyesi koştu.

Gölbaşı Bahçelievler mahallesinde çıkan yangında evi kullanılmaz hale gelen aileye Gölbaşı Belediyesi yardım eli uzattı. 

Bahçelievler mahallesi 275. sokakta bulunan bir apartmanın dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

BELEDİYE YARDIM ELİNİ UZATTI

Yangının ardından Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ev tamamen temizlenirken, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yangında evi kullanılmaz hale gelen aileyi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

“VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ”

Başkan Şimşek, evin tadilatını yaptırmaya imkanı olmayan ailenin yaralarını sarmak için harekete geçerken  “Bizler iyi günde de kötü günde de vatandaşlarımızın yanındayız. Ailemize geçmiş olsun. Evin tamiri en kısa sürede yapılacak.” dedi.

Kaynak: Gölbaşı Belediyesi
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