Yaşam Merkezi'ne Devlet Bahçeli'nin adı verildi

Etimesgut Belediyesi’nin içerisinde 8 tesisin yer aldığı Bağlıca’daki yerleşkenin adı belli oldu: “Etimesgut Belediye Meclisi, Etimesgut Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Bağlıca Mahallesi’ndeki tesise ‘Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi’ adını verdi. Karar MHP, AK Parti, CHP ve İyi Partili meclis üyelerinin oylarıyla oy birliğiyle alındı.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, meclis üyelerine teşekkür ederek, merkezin Etimesgut için hayırlı olmasını diledi.

MERKEZİN ÖZELLİKLERİ

Yerleşkede 8 ayrı hizmet binası yer alıyor. Yerleşke bünyesinde; kapalı yüzme havuzu, meslek ve beceri eğitimlerinin verileceği etiSEM binası, 2500 kişilik kapalı spor salonu, 32 kişilik sporcu konaklama tesisi, emekli dinlenme evi, kreş, hanımlar konağı, cami, ampute takımı için idman sahaları, açık basketbol, futbol ve voleybol sahaları, tenis kortları hizmet verecek.