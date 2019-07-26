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Yaşamkent Modern Pazar Yerine Kavuşuyor

Çankayalılar için parklardan Çankaya Evlerine, kültür merkezlerinden yüzme havuzlarına kadar onlarca yeni sosyal alan açan Çankaya Belediyesi, 2019 yılı çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Ankara Haberleri 26.07.2019, 12:29 26.07.2019, 12:32 Tuğçe Hanım
Yaşamkent Modern Pazar Yerine Kavuşuyor

Çalışmalar kapsamında Yaşamkent Mahallesi’ne yeni pazaryeri yapan Çankaya Belediyesi, çalışmalarını hızlandırdı. Zemin çalışmaları devam eden pazaryeri toplam 3 bin 450 metrekare alanı kapsayacak şekilde inşa edilecek. Alışverişlerini yapmak için gelecek vatandaşlar için bir bölümü otopark olarak planlanan pazaryerinde, park ve yeşil alan da olacak.

“PAZARYERLERİ KENT MEYDANLARINA DÖNÜŞTÜ”

Konuyla ilgili bilgi veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yaşamkent pazaryerinin yeni dönem projeleri arasında yer aldığını belirtti. Çankaya’daki pazaryeri mantığını değiştirerek sosyal bir alan haline getirdiklerini ifade eden Taşdelen; şöyle dedi:

“Pazaryerlerini haftada bir gün alışveriş yapılabilen yerler olmanın ötesinde 7 gün boyunca yaşayan kent meydanlarına dönüştürdük. Spor ve sosyal aktiviteler yapılabilen yeni pazaryerlerimiz, konser, açık hava yaz sineması ve uluslararası önemli maçların gösterimlerinin de gerçekleştirildiği alanlar olarak halkımıza hizmet veriyor.”

Yaşamkent pazaryerinin yaz sonunda hizmete sunulacağını da belirten Taşdelen, “Halkımızın mutluluğu için durmaksızın çalışmaya devam edecek ve yeni projelerimizi birbiri ardına hizmete sunacağız” diye konuştu.  

Kaynak: Çankaya Belediyesi
#yaşamkent #çankaya evleri #ankara haberleri #yaşamkent haberleri #Çankaya Belediyesi #Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen
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