Yaşar, “İç Anadolu Belediyeler Birliği güçleniyor”

Yenimahalle Belediyesi ve İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB) Başkanı Fethi Yaşar, birliğin yeni dönem çalışmaları ve hayata geçirilecek projeler hakkında İABB çalışanları ile fikir alışverişinde bulundu. Kuruluş yılından itibaren Türkiye’de İABB’nin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)’ den sonra en güçlü belediyeler birliği haline geldiğini belirten Yaşar; “İç Anadolu Belediyeler Birliği güçlenerek yoluna devam ediyor” dedi.

“BİRLİKTE BÜYÜYORUZ”

“İABB, belediyelerin hem eğitim çalışmalarını hem de proje çalışmalarını, birbirleriyle dayanışma içerisinde planlayarak, kentlerin yaşanacak bir ortam olması için hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor” diyen Fethi Yaşar, şöyle dedi:

“Birlik genel sekreteri ve çalışanları ile beraber bende üye belediye başkanlarımıza gerekli uyarı ve düşüncelerimi aktarıyorum. Amacımız, yeni seçilen belediye başkanlarımızın kentlerinde kaynakları verimli kullanarak, kanunların verdiği yetki sınırları içerisinde, halkımıza hizmet etmesini sağlamaktır. Bu konuda bu güne kadar çok değerli çalışmalar yürüttük. Önümüzdeki dönemde de hem içerde hem de dış ülkelerde belediyecilik çalışmaları ve bu hususta deneyimleri arttırmak için belediye başkanlarımızı çeşitli etkinliklerle buluşturacağız.”

155 BELEDİYE ÜYE

Düzenlenecek bu çalışmaların planlanması için hassasiyetle konunun üstünde durduğunu belirten Başkan Yaşar “İABB bu gün itibariyle ilk defa 155 belediyenin üye olduğu bir birlik haline gelmiştir. Çalışma arkadaşlarımızla görüş alışverişinde bulunmaya geldim. Kendilerine önerilerimi sundum. İnşallah sunduğumuz fikirler ve düşünceler, belediyelerimize çalışmalarında katkı sunar. İABB demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan tüm siyasi partilerin üyelerini bünyesinde barındırarak, Türkiye’nin mozaiği olan bir tabloyu ortaya çıkarıyor” diye konuştu.