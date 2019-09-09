Yaşar "Kerbela ortak acımızdır"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Muharrem ayı dolayısıyla matem orucu tutan Alevi vatandaşları Yenimahalle Belediyesi İlkadım Salonu'nda ağırladı.

Oruç açma yemeğinde konukları selamlayan Başkan Yaşar, “Bu sene de muharrem ayını hep birlikte idrak ediyoruz. Kerbela’yı anmak isteyen değerli canlar, sessiz sedasız, şatafattan uzak, acılarını yaşıyor. Yürekleri yakan bu acı, mezhebi, meşrebi, kültürü ne olursa olsun, Resul-ü Ekrem’e, ashabına muhabbet besleyen her müminin ortak acısıdır” dedi.

BİR VE BÜTÜN OLMAYA DEVAM

İslam ümmetinin bugün de kan ve gözyaşı içinde olduğunu hatırlatan Başkan Yaşar “Bu ateş çemberi içinde olan bizler bugün her zamankinden daha çok ehlibeyti sevdiğimiz gibi birbirimizi sevmeye, İmam Hüseyin gibi Yezitlere karşı birlikte, beraber, omuz omuza olmaya, cesur olmaya mecburuz. Hepimiz büyük bir çınarın dallarıyız. Aynı toprağa kök saldık, aynı topraktan beslendik, farklı bakış açımız, farklı düşünmemiz ve farklı davranmamız bizim inanç ve itikat zenginliğimizin göstergesidir ancak yolumuz birdir. Biz Türk Ulusu olarak Hünkar Hacı Bektaş Veli ile Yunus Emre ile Mevlana ile Dadaloğlu ile Pir Sultan ile Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bir bütünüz, bir ve bütün olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ORUÇLAR HEP BERABER AÇILDI

Başkan Yaşar’ın konuşmasının ardından Baki Dede’nin lokma duası ile oruçlar hep birlikte açıldı. Konuklara mercimek çorbası, etsiz kuru fasulye, bulgur pilavı, karpuz ve hoşaftan oluşan menü ikram edildi.

Yaşar'ın ev sahipliğinde düzenlenen oruç açma yemeğinde; CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör,Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras, meclis üyeleri ve muhtarlar da alevi vatandaşları yalnız bırakmadı.