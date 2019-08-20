Yaşar "Kurban Bayramından alnımızın akıyla çıktık"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kurban Bayramı sonrası belediye çalışanları ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törende mesai arkadaşları ve Yenimahallelilerle tek tek bayramlaşan Yaşar'a CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ile Hüseyin Boran, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da eşlik etti.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN KATILIM

Vatandaşların da yoğun katılım gösterdiği törende konuşma yapan Başkan Yaşar, “Kardeşçe yaşadığımız, İslam Âlemi’nin acılar yaşamadığı, birlik ve beraberlik içerisinde bayramlar yaşayacağımıza yürekten inanıyorum. Değerli kardeşlerim ülke olarak sıkıntılar içersindeyiz ekonomik sorunlarımız var, sosyal sıkıntılarımız var, ülkemizde hala terör olayları yaşanıyor. Bu sıkıntıları aşmanın yolu birlik ve beraberliğimizi korumaktan ve demokrasiye sahip çıkmaktan geçer” dedi.

PERSONELE TEŞEKKÜR....

Her zaman olduğu gibi bayram süresince de ekiplerinin seferber olduğundan bahseden Yaşar, “Göreve geldiğim günden bu yana hiç kimseyi ayırt etmedik. Tüm mahallelerimizi eşit düzeye getirdik. Eşit hizmet vermek için 11 yıldır çaba sarf ediyorum, sarf etmeye de devam edeceğim. Biliyorsunuz Kurban Bayramı çevre kirliliği açısından meşakkatli bir bayram. Bu bayramı vatandaşlarımızın en iyi şekilde geçirmesi için, ilçenin temiz tutulması için mesai arkadaşlarım bayram süresince önemli görevler yaptı. Kurban Bayramı’ndan alnımızın akıyla çıktık. Hepsine teşekkür ediyorum, hepsinin alınlarından öpüyorum. Çabamız herkesin yaşmaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle’yi yaratmak Göreve geldiğimde ne söz verdiysem hepsini fazlasıyla gerçekleştirdim. Bu dönem de verdiğim sözleri fazlasıyla tutacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Yaşar, vatandaşlarla ve çalışanlarıyla tokalaştı. Törene katılanlara bayram şekeri de ikram edildi.