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Yenimahalle Başkanlık Koşusu’nda zafer WindBlast’ın

Türkiye Jokey Kulübü tarafından 75. Yıl Hipodromu’nda düzenlenen 20’nci Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu, at yarışı severlerin geniş katılımı eşliğinde gerçekleştirildi.

Ankara Haberleri 04.09.2019, 11:16 Ramazan Durmuş
Yenimahalle Başkanlık Koşusu’nda zafer WindBlast’ın

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından 75. Yıl Hipodromu’nda düzenlenen 20’nci Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu, at yarışı severlerin geniş katılımı eşliğinde gerçekleştirildi.

6 safkan İngiliz tayının kıyasıya mücadele sergilediği, günün 7’nci koşusu olan Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu, izleyicilere başlangıcından son metresine kadar büyük heyecan yaşattı.

Arts Man, İz Bırakan, AlwaysForth, BigFarrier, Jacobin, WindBlast safkan İngiliz taylarının 2200 metre çim pistte büyük mücadele sergilediği koşuyu, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal izledi.

KIRAN KIRANA MÜCADELE

Kıran kırana mücadelenin gerçekleştiği Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusunu,jokeyliğini Gökhan Kocakaya’nın üstlendiği 6 numaralı WindBlast2.17.25 derecesiyle kazanırken, 1 numaralı Arts Man 2’nci, 3 numaralı AlwaysForth 3’üncü, 2 numaralı İz Bırakan 4’üncü olarak yarışı tamamladı.

Engin Bekiroğulları’na ait WindBlast’ın zafere ulaştığı yarış sonrasında Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, birincilik plaketini Engin Bekiroğulları adına Mehmet Ümitli’ye vererek tebrik etti.

Kaynak: Yenimahalle Belediyesi
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