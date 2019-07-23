Son Dakika
Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tercih Süreci Başladı
Bugün Neler Yaşandı, 22 Temmuz Günün Özeti
FETÖ’cü 41 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi
İdlib’de Ölü Sayısı 31’e Yükseldi
Somali’de Yaşanan Patlama'da: 10 Ölü
Somali'de Şiddetli Patlama!
İçişleri Bakanlığı: Bingöl’de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Tehditlerle Bir Yere Varamayacaklarını Anlayan Yunanlılardan Çağrı
İnsanoğlunun Ay'a İnişinin 50. Yıl Dönümü Google'da Doodle Oldu! İşte Google’dan Apollo 11 Doodle Sürprizi!
Bugün Neler Yaşandı? 17 Temmuz 2019 Günün Özeti Haberleri

Yenimahalle Belediyesi Anaokullarında Veda Partisi Yapıldı

Yenimahalle Belediyesi anaokullarında yaz okuluna katılan bine yakın minik için veda partisi düzenlendi. Batıkent Semt Sahası’nda düzenlenen etkinliklerde 3-6 yaş arası çocuklar, birbirinden renkli gösterilerle kendinden geçti.

Ankara Haberleri 23.07.2019, 12:51 23.07.2019, 13:00 Tuğçe Hanım
Yenimahalle Belediyesi Anaokullarında Veda Partisi Yapıldı

Miniklere dolu dolu bir yaz

Belediyeye bağlı 9 ayrı anaokulunda yaklaşık bir aydır yaz okulu eğitimi alan Yenimahalleli minikler, eğitim süresince müze ziyaretleri, bisiklet ve at binme etkinlikleri, piknikler ve spor faaliyetleriyle dolu dolu bir yaz geçirdi.

Eğitimleri biten minikler için belediye ekipleri yine seferber oldu. Muhteşem bir parti ile yaz okulu öğrencilerine veda eden kreş yetkilileri minik öğrencilerin eğlencesine ortak oldu.

Gün boyu süren etkinliklerde minikler, palyaçolar ve çizgi film karakterleri ile dans ederken, birbirinden keyifli yarışmalarda ter döktü. Müzik eşliğinde çığlıkların ve kahkahaların hiç durmadığı programda; illüzyon gösterisi ve müziklerin efendisi sahne gösterisi de çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Çocuklarımız emin ellerde

Her fırsatta okul öncesi eğitimin önemine vurgu yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Çocuklarımızı güzel yarınlara hazırlamak için okul öncesi eğitim çok önemli. Biz de bunun için mücadelemizi sürdürüyoruz. İlçemize 9 anaokulu kazandırdık. Ailelerimizin hiç şüphesi olmasın, anaokullarımızda çocuklarımız doğru şekilde, emin ellerde eğitim alıyor” dedi.

#ankara haberleri #yenimahalle #yenimahalle ankara #anaokulu ankara #yenimahalle belediyesi #veda partisi
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 23 Temmuz 2019
İmsak 03:45
Güneş 05:32
Öğle 13:00
İkindi 16:55
Akşam 20:19
Yatsı 21:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@