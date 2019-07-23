Yenimahalle Belediyesi Anaokullarında Veda Partisi Yapıldı
Yenimahalle Belediyesi anaokullarında yaz okuluna katılan bine yakın minik için veda partisi düzenlendi. Batıkent Semt Sahası’nda düzenlenen etkinliklerde 3-6 yaş arası çocuklar, birbirinden renkli gösterilerle kendinden geçti.
Miniklere dolu dolu bir yaz
Belediyeye bağlı 9 ayrı anaokulunda yaklaşık bir aydır yaz okulu eğitimi alan Yenimahalleli minikler, eğitim süresince müze ziyaretleri, bisiklet ve at binme etkinlikleri, piknikler ve spor faaliyetleriyle dolu dolu bir yaz geçirdi.
Eğitimleri biten minikler için belediye ekipleri yine seferber oldu. Muhteşem bir parti ile yaz okulu öğrencilerine veda eden kreş yetkilileri minik öğrencilerin eğlencesine ortak oldu.
Gün boyu süren etkinliklerde minikler, palyaçolar ve çizgi film karakterleri ile dans ederken, birbirinden keyifli yarışmalarda ter döktü. Müzik eşliğinde çığlıkların ve kahkahaların hiç durmadığı programda; illüzyon gösterisi ve müziklerin efendisi sahne gösterisi de çocuklara keyifli anlar yaşattı.
Çocuklarımız emin ellerde
Her fırsatta okul öncesi eğitimin önemine vurgu yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Çocuklarımızı güzel yarınlara hazırlamak için okul öncesi eğitim çok önemli. Biz de bunun için mücadelemizi sürdürüyoruz. İlçemize 9 anaokulu kazandırdık. Ailelerimizin hiç şüphesi olmasın, anaokullarımızda çocuklarımız doğru şekilde, emin ellerde eğitim alıyor” dedi.
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