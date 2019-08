Yenimahalle Belediyesi'nden Kurban Eti Uyarısı

Belediyeden kurban eti uyarısı

Yenimahalle Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Doktor Şahin Engin Kargın, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara aşırı et ve şekerleme tüketimi konusunda uyarılarda bulundu.

Hayvanlardan insanlara bulaşan ve halk sağlığı yönünden çok büyük önem taşıyan bakteriyel, viral, parazitler ve zoonotik hastalıklar olduğuna vurgu yapan Kargın, Tüberküloz, bruselloz, şarbon, kuduz, kist hidatik’e dikkat çekti.

Doktor Kargın “Hastalık yapan ve bozulmaya neden olan mikroorganizmaların ete bulaşmasının önlenmesi için işlemlerin serin yerlerde yapılması gerekiyor. Etler kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemeli, bazı zoonotik hastalıkların çiğ veya az pişmiş etlerin yenmesi ile bulaştığı unutulmamalıdır. Çevre sağlığı yönünden de kesimi takiben ortaya çıkan kan, mide ve bağırsak içeriği gelişi güzel bir şekilde etrafa atılmamalıdır.Hayvanların hastalıklı iç organları usulüne uygun bir şekilde imha edilmeli veya derin çukurlara gömülmelidir. Çünkü bu organlar insanların başta karaciğeri olmak üzere; akciğer, beyin gibi organlarına yerleşerek bugün için ilaçla tedavisi mümkün olmayan cerrahi müdahaleyi gerektiren kist hidatik hastalığının yayılmasına yol açmaktadır” dedi.

Kurban etini mutlaka dinlendirerek tüketin

Kurban Bayramı’nın ilk günlerinde parça etle yapılmış yemekler tercih edilmemesi gerektiğini de anlatan Kargın “İlk günlerde kurban eti yeteri kadar dinlenmediği için sert olur, bu da sindirim problemlerine yol açabilir.Bayramda tatlı tüketimine ek olarak kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığı artmaktadır. Özellikle bu dönemde şişmanlık, yüksek tansiyon, kalp-damar, mide ve diyabet (şeker hastalığı) hastalığı olan kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kurban Bayramı'nda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli, kısıtlı miktarlarda tüketmeli ve aşırıya kaçmamalıdır. Eti kavurma veya kızartma olarak tüketmek hem sindirimi zorlaştırır hem de vitamin ve mineral kaybına neden olabilir. Bu nedenle eti fırınlanmış, haşlama veya ızgara olarak tüketmeye özen gösterin” diye konuştu.

Et ile birlikte C vitamini yönünden zengin olan sebze tüketmenin etteki demirin vücut tarafından daha fazla alınmasını sağladığını hatırlatan Kargın “Et ile yapılan yemekler kendi yağı ile pişirilmeli ve ilave yağ eklenmemelidir. Özellikle kuyruk yağı veya tereyağının et yemeklerinde kullanılmasından kaçınılmalıdır. Kolesterol hastaları ile kalp damar hastalığı riski taşıyan kişiler sakatat tüketiminden kaçınmalıdır” dedi.