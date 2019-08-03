Yenimahalle Belediyespor’da hedef Bölgesel Lig'e yükselmek
Ankara Süper Amatör Lig’in güçlü takımları arasında yerini koruyan Yenimahalle Belediyespor, yeni sezonun startını yine iddialı verdi.
Ankara Süper Amatör Lig’in güçlü takımları arasında yerini koruyan Yenimahalle Belediyespor, yeni sezonun startını yine iddialı verdi. 2019-2020 sezonunda, hedefini Bölgesel Amatör Lig’e yükselmek olarak belirleyen Mavi Beyazlılar, sezon öncesi hazırlıklarına başladı.
Lig’in şampiyon adayları arasında olan Yenimahalle, çalışmalarını Hasan Doğan Spor Tesisi’nde sürdürürken, yılın ilk antrenmanı oldukça neşeli geçti. Düz koşu çalışmaları ile başlayan antrenman, 5’e - 2 pas çalışmasının ardından fizik ve kondisyon hareketleriyle son buldu.
HAZIRLIK KAMPI BOLU’DA
Eylül ayının ilk haftasına kadar temel dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarını sürdürecek olan Yenimahalle Belediyespor, 2 Eylül tarihinde 6 günlük kamp çalışmaları için Bolu’ ya hareket edecek.
Geçtiğimiz sezonda Süper Amatör Lig’de kora kor mücadele sergileyen Yenimahalle Belediyespor, teknik direktör Harun Tuncar liderliğinde, yeni transfer edilen 13 futbolcuyla Bölgesel Amatör Lig’e çıkmak için şampiyonluk kupasını kaldırmayı hedefliyor.
YENİMAHALLE’DEN İMZA ŞOV
Şampiyonluk kadrosunu kurmak için ince eleyip sık dokuyan Yenimahalle Belediyespor yönetimi, Görkem Alp (Didimspor), Hasan Saka, Caner Çelik (Kahraman Kazan Belediyespor), Yavuz Selim Gündüz (Köprülü Bahçeli Spor), Olgu Büyükbaş (Sungurlu Belediyespor), Onurhan Hacıefendioğlu (Yurtkur Spor), Mustafa Yıldız, Emrah Tutum, Emrah Çetin (Haymana Belediye Spor), ve Murat Almış’a (Keçiören Belediyesi Bağlum Spor) mavi beyazlı formayı giydirerek, transfer dosyasını kapattı.
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