Yenimahalle, Büyük Ustayı unutmadı

Yenimahalle Belediyesi, Halk Ozanı Neşet Ertaş’ı aramızdan ayrılışının 7’nci yılında Şentepe Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlediği konser ile yad etti.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen anma konserinde, Büyük Usta gibi kendisi de Kırşehirli olan Bozlak geleneğinin yeni kuşak temsilcilerinden İsmail Altunsaray ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Duygu Kutlu Neşet Ertaş türkülerini Yenimahalleliler için yorumladı.

Konsere; Yaşar’ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri ve Şentepe sakinleri katıldı.

"Bizi biz yapan değerlerimizdir"

Efsane sanatçıyı daha yaşarken parka adını vererek Yenimahalle’de ölümsüzleştirdiklerini hatırlatan Başkan Yaşar, “Değerlerimizin kıymetini onlar hayattayken bilmeliyiz. Aramızdan ayrıldıklarında ise unutmamalı, unutturmamalı, bıraktıkları mirasları gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Onlar bizi biz yapan değerlerdir” dedi.

Neşet Ertaş’ın duygulara tercüman olmuş bir gönül adamı olduğunu da söyleyen Yaşar “Neşet Ertaş bir gönül insanıdır. Çünkü sesini, sazını ve duygu dünyasını yansıtan türküleri milyonlarca insanın gönül telini titretmiştir. Kırşehir’in bağrından çıkan, kendini hep “garip” olarak nitelendiren bu insan, fakiri, zengini, okumuşu okumamışı, batılısı doğulusu ile tüm etnik köken, mezhep ve inançların üzerine çıkan, herkesi birleştiren bir özelliğe sahip olabilmiştir. Bunun tek bir nedeni olabilir. Neşet Ertaş, zaman ve sınırların ötesine geçebilen ve hepimizin duygularına tercüman olmayı başarabilmiş bir gönül adamıdır” dedi.

"Ayaklarınızın türabı, gönüllerinizin hizmetçisiyim"

Ertaş’ın mütevazı kişiliğine de değinen Başkan Yaşar, “Yokluk ve yoksulluk ile gurbette geçen hayatında mütevazılığı ve insan sevgisi hepimizin yüreğinde izler bırakıyor. Dinleyicilerine, sevenlerine “Ayaklarınızın türabı gönüllerinizin hizmetçisiyim” diyecek kadar mütevazı insan. O, bağlama ile özdeşmiş ve adeta bu dünyaya türkü söylemek için gelmiş gerçek bir türkü ustasıdır. Anadolu’dur. Sayısını kendisinin dahi hatırlamadığı bozlak ve türkülerde imzası bulunan yüreği Anadolu kokan, tezenesinden duygu fışkıran gönül adamı ustayı kaybettik ancak ustanın derin manalar içeren türküleri bizlere miras kaldı” diye konuştu.

Türkülerin hep bir ağızdan söylendiği gecenin sonunda Başkan Yaşar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ile birlikte sanatçılara Yenimahalle sakinleri adına teşekkür ederek çiçek verdi.