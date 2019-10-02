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Yenimahalle Çiçek Festivali 5-6 Ekim'de

Yenimahalle Belediyesi rengârenk bir festivale imza atıyor. Ankara Çiçekçiler Odası işbirliğinde 5-6 Ekim tarihlerinde Batıkent Meydan AVM tören alanında düzenlenecek Çiçek Festivali’nde, 20’den fazla üretici firma Başkentlilerle buluşacak.

Ankara Haberleri 02.10.2019, 10:32 02.10.2019, 10:50 Ramazan Durmuş
Yenimahalle Çiçek Festivali 5-6 Ekim'de

Yenimahalle Belediyesi rengârenk bir festivale imza atıyor. Ankara Çiçekçiler Odası işbirliğinde 5-6 Ekim tarihlerinde Batıkent Meydan AVM tören alanında düzenlenecek Çiçek Festivali’nde,20’den fazla üretici firmaBaşkentlilerle buluşacak.

Festivale özel, uygun fiyatlarla saksı ve bahçe çiçeklerinin tohumlarının görücüye çıkarılacağı festivalde,bahçelerini, balkonlarını, evlerini güzelleştirmek, renklendirmek, çiçeklendirmek isteyenvatandaşlara, stantlarda bitki türleri ve bakımları hakkında da tüyolar verilecek.

Çiçeklerin açtığı yerde umutlar da canlanır

Başkentli çiçekseverleri festivale davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Çiçeklerin açtığı yerde umutlar da canlanır. Sevginin dilidir çiçek. Çiçeklerin insanlar üzerinde pozitif etkileri olduğunu biliyoruz.Çiçekle bezenmiş evler sokaklar bize sıcak bir ortam sunar. İnsanları dinlendirir, huzur verir. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu günlerde birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, biraz olsun nefes almak ve huzur bulmak için tüm yurttaşlarımızı festivalimize bekliyorum” dedi.

YENİMEK Müzik kursu kursiyerlerinin mini konserlerle performanslarını da sergileyeceği renkli hafta sonunda, Yenimahalle Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü standında Başkan Fethi Yaşar da belediye serasında üretilen kasımpatı ve menekşe fidelerini vatandaşlara hediye edecek.

Kaynak: Yenimahalle Belediyesi
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