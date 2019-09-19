Yenimahalle'da sağlıklı nesiller için belediye desteği

Hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiren Yenimahalle Belediyesi, sağlıklı yaşam ve ilçe sakinlerinin hastalıklar konusunda bilinçlenmesi için sağlık taraması çalışmalarına start verdi.

Sağlık işleri Müdürlüğü hekimleri ve personeli tarafından yürütülen sağlık taraması çalışmaları sonucunda, binlerce vatandaşın sağlığı ayağına götüren Yenimahalle Belediyesi, bu yıl da sağlık taraması çalışmalarını Varlık Mahallesinde bulunan Şekibe Haseki Park’ından başlattı.

İlçe sakinlerine detaylı tarama

18 Eylül – 23 Eylül tarihleri arasında Şentepe, Barış, Demetevler, Batıkent İnönü, 25 Mart Mahallelerinde bulunan Müslüm Gürses Parkı, Demet Parkı, 90. Yıl Cumhuriyet Parkı, İsmail Hakkı Tonguç Parkı, Ahmet Ayık Parkı gibi ilçenin birçok noktasında sağlık taramalarına devam edilecek. Yenimahallelilerin şeker ölçümü, tansiyon ve nabız ölçümü, kan oksijen seviyesi kontrolü gibi kişi sağlığı için büyük öneme sahip sağlık tetkikleri belediye doktorları tarafından gerçekleştirilecek.

“Egzersizler bilinçli ve düzenli yapılmalıdır”

Sağlık taraması sırasında ilçe sakinlerine sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz yapmanın önemi hakkında bilgilendirmeler de bulunan kurum tabipleri “ Düzenli ve bilinçli egzersiz yapmak, vücut ağırlığını düzenler ve vücudun hastalıklarla baş etmesini kolaylaştırır. Ayrıca uyku problemlerini azaltmasının yanında kişinin ruh halini iyileştirir, enerjisini arttırır. Türkiye’de en sık görülen sağlık sorunlarının başında gelen kalp, şeker, ve hatta kanser hastalığı gibi sorunlar, hareketsiz yaşam süren bireylerde daha fazla görülmektedir. Fakat uzun süre hareketsiz kalmış, bu hastalıklara sahip kişilerin egzersizden önce mutlaka sağlık taramalarının yapılması gerekmektedir. Bu amaçla ilçenin spor yapılan alanlarında vatandaşın gerekli kontrollerini yapıyor, beklenmeyen bir sonuçla karşılaşıldığında uygun doktor kontrollerinin yapılması gerektiğini vatandaşa belirtiyoruz” şeklinde konuştu.