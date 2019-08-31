Yenimahalle'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Zafer Bayramı’nın 97’nci yılı kutlamalarına sabah saatlerinde törenlerle başlayan Yenimahalle Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Vedat Dalokay Parkı’nda Türk Halk Müziği ve özgün müziğin efsane sesi Selda Bağcan konserinde doruğa çıktı. On binden fazla Yenimahalleli, ellerinde bayraklar ve meşaleleriyle bayramı doyasıya kutladı.

Başkan Yaşar ev sahipliği yaptığı etkinliklere; CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi, İyi Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Buğra Pekuslu,Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK Yöneticileri ve Başkentli Atatürk sevdalısı on binlerce yurttaş katıldı.

EN BÜYÜK BAYRAM

Konser alanını hınca hınç dolduran 10 bin yurttaşı kısa bir konuşmayla selamlayanYenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bugün ulusumuzun en büyük bayramını kutluyoruz. Çünkü 97 yıl önce bu toprakları sonsuza kadar bize vatan yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yoksul ve kazanmaktan başka çaresi olmayan ecdadımız bu toprakları sonsuza kadar bize vatan yaptı. Zafer Bayramı bizim bağımsızlık ve varlığımızın bayramıdır. Bu zafer, Afyon Kocatepe’den ya istiklal ya ölüm için başlayan bir savaşın sonucu elde edilmiştir. Kutlu olsun” dedi.

DERS ALANLARA NE MUTLU

Yaşar “Bugünün sadece bir bayram veya tatil olmaktan öte bir anlam taşıdığını bilen ve bunu çocuklarına anlatabilenlere ne mutlu. İçinde atalarının bu toprakları kanları pahasına bize nasıl emanet ettiğinin bilinciyle sabah yatağından kalkan, evinin balkonlarına pencerelerine al bayrağımızı asanlara ne mutlu. Aldığı her özgür nefesin kıymetini bilen, savaş ve yoklukla parça parça olan milletlere bakıp şükreden ve bunu bize sağlayanlara derinden bir rahmet dileyebilenlere ne mutlu. Türkü, Kürdü, lazı, çerkezi cepheden cepheye koşarken hepimizin dedeleri bir ve beraberse bundan sonra da olmalıyız diyebilecek kadar tarihini bilen ve ders alanlara ne mutlu. Geçmişle hesaplaşmak yerine geleceğe umutla bakabilenlere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti olan ülkesini muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için çalışan, üreten, hak ve adalet çizgisinden ayrılmayanlara ne mutlu. 57 yıllık hayatına 10 savaş, 24 madalya, 7 nişan, 1 bağımsız millet meclisi, 814 bin 578 metrekare toprak, 1 ülke, sayısız inkılap, 7 dil, 13 kitap ve bir millete yeri dolduramayacak yas bırakan bir lidere sahip olduklarının bilincinde olanlara ne mutlu” diye konuştu.

SELDA BAĞCAN COŞTURDU

Konuşmanın ardından Türk Halk Müziği ve özgün müziğin efsane sesi Selda Bağcan sahneye çıktı. Konserde “Çemberimde gül oya” “Yuh yuh” “Minnet eylemem” “Ey Özgürlük” gibi birbirinden güzel ezgilere vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik ederken Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da Bağcan’ın kendi bestesi olan “Uğurlar olsun” şarkısını sahnede Bağcan’la birlikte söyledi.

Konserde TUBİL Halk Dansları Topluluğu da Anadolu’nun tüm renklerinden oluşan potporik dans gösterisiyle bol bol alkış aldı. “İzmir Marşı” ile son bulan konserde Başkan Yaşar, Bağcan’a tüm Yenimahalleliler adına çiçekle teşekkür etti.