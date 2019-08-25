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Yenimahalle'de 950 çocuğa sertifika

Ankara Haberleri 25.08.2019, 10:45 Ramazan Durmuş
Yenimahalle'de 950 çocuğa sertifika
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Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulu eğitimlerini başarıyla tamamlayan Yenimahalleli çocuklar, sertifikalarını Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın elinden aldı.

17 Haziran- 25 Ağustos tarihleri arasında, 7-14 yaş arası 950 minik ilçe sakinine yaz spor okulu hizmeti veren Yenimahalle Belediyesi, çocuklar için düzenlenen sertifika törenini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde gerçekleştirdi.

21 EĞİTMENDEN YAZ BOYU EĞİTİM

2 ay süresince, alanında uzman 21 spor eğitmeni tarafından, hentbol, basketbol, voleybol, futbol, badminton, kick boks, jimnastik, halk oyunları ve masa tenisi branşlarında eğitim alan minik Yenimahalleliler, tören boyunca aileleri ile birlikte heyecanlı dakikalar yaşadı. Mutluluğu yüzlerinden okunan yaz okulu öğrencileri, günün anısına Başkan Yaşar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sertifikalarını Başkan Yaşar’ın elinden alarak, teşekkür eden minik kursiyerler, Atatürk’ün ismini taşıyan spor tesisini ilçeye kazandırdığı için Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a çiçek takdim etti.

YAŞAR "GELECEĞİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Düzenlenen sertifika töreni öncesinde ilçe sakinlerine seslenen Başkan Yaşar “11 yıldır Yenimahalle halkının verdiği yetki ile görev yapıyorum. Yenimahalle artık kültür, sanat, spor gibi alanlarda her yönüyle ses getiren bir ilçe belediyesi haline geldi. Alt yapıda, üst yapıda, belediye hizmet alanlarında, Yenimahalle artık Türkiye’ye örnek olan bir ilçe belediyesi konumundadır. Amacımız, tüm ilçede çocuklarımızın nitelikli eğitim alması, spor yapması, kötü alışkanlıklardan uzak durarak, ülkemizin aydınlık geleceği için ileriye donanımlı bireyler olarak yetişmesidir. Bu nedenle Yenimahalle’de hayata geçirdiğimiz projeler arasında her zaman çocuklarımız ve gençlerimiz ön planda tutulmaktadır. Kapalı spor salonları ve yüzme havuzları, etüt merkezleri, kreşler, YENİMEK Kurs Merkezleri gibi Yenimahalle’ye kazandırdığımız tüm yatırımlar, Yenimahalle’nin geleceği düşünülerek planlanmıştır. Çocuklarımız, ilçemize gururla kazandırdığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksinde yaz spor okulu eğitimini başarıyla tamamladı. Kendilerine eğitim hayatları süresince başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: Yenimahalle Belediyesi
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