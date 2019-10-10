Yenimahalle'de her şey vatandaş memnuniyeti için

Bütün hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini ön planda tutan ve ortaya koyduğu hizmetlerin dünya standartları üzerinde olduğu TSE tarafından tescillenen Yenimahalle Belediyesi, geçtiğimiz yıl yüzde 90 gerçekleştirdiği kalite hedeflerini yüzde 99’a çıkardı.

Yenimahallelilere sunduğu hizmetin kalitesi kapsamında; TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna geçen ve Ankara’da Türk Standartları Enstitüsü’nden Kalite Belgesi alan ilk ve tek kurum olan Yenimahalle Belediyesi standart gereği Kalite Yönetim Belgesi’nin devamlılığının sağlanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Kalite Yönetimi Sistem Temsilciliği tarafından, Belediye Meclis Salonu’nda 2019 yılına ait Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı yapıldı. Birim müdürleri ve kalite üst kurul üyelerinin katıldığı toplantıda Yenimahalle Belediyesi’nin hedefleri, gerçekleşme oranları ve yeni hedefler konuşuldu.

Yenimahalle’de kalite artıyor

Toplantıda KYST Birim Sorumlusu Öznur Özcan Eker yaptığı sunumda Yenimahalle Belediyesi’nin 126 kalite hedefinden 125’ini gerçekleştirerek yüzde 99 kalite gerçekleşme oranı ile tetkiklerden alnının akıyla çıktığını söyledi.

2003’ten beri yüksek performans ve standartlara uygun çalışma konusunda Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan Yenimahalle Belediyesi, 2013 yılında uluslararası en büyük organizasyonun içinde yer aldığına dair IQ Net Belgesi almıştı.