Yenimahalle'de ihtiyaç sahiplerine yardımlar hız kesmiyor

Yenimahalle Belediyesi ilçe genelinde ihtiyaç sahibi aileler için sosyal yardım projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Maddi durumu iyi olmayan ailelere destek olabilmek için 2010 yılında hayata geçirdiği “YENİKART” projesi ile 3000 aileye ekonomik destek sağlayan Yenimahalle Belediyesi, 2016 yılında da ilçe genelinde 539 firmanın desteklediği “HALKKART” projesi ile 100 bin Yenimahallelinin indirimli alışveriş yapmasını sağlıyor.

VATANDAŞI DÜŞÜNEN BELEDİYE

Yenimahalle Belediyesi ilçede ikamet eden, sosyal güvenceden yoksun, yoksul ve yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik “YENİKART” projesi ile vatandaşlarının bütçesine katkı yaparken “HALKKART” projesi ile de tüm ilçe sakinlerinin üye işyerlerinden yüzde 2 ila yüzde 57 oranında uyguladığı indirimlerden yararlanmasına olanak sağlıyor.

Öte yandan; belediyenin Elele Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma Merkezi ekipleri de hayırseverler tarafından verilen sıfır ve ikinci el ev eşyaları, kıyafet yardımları ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Ayrıca ilçe de yaşanan yangın ve su baskını gibi afet durumlarında, belediyeden yardım talep eden vatandaşlara yönelik, temizlik, tadilat, tamirat, boya ve badana işlemlerinde destek veren Yenimahalle Belediyesi, kötü gününde vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Bunların yanı sıra Park ve Bahçeler Müdürlüğü yılın belli dönemlerinde ağaç budama çalışmalarından elde edilen yaklaşık 300 ton odunu da kış öncesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Ayrıca; 10 yıldır Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çorba ikramı yaparak hasta yakınlarının içini ısıtan Yenimahalle Belediyesi, Gazi üniversitesi rektörlük binası önünde öğrencilere de sabah çorbası dağıtmaya devam ediyor.

HEDEF ARLIKSIZ HİZMET

İhtiyaç sahibi ailelere yardımların insan onuruna yakışır bir şekilde yapıldığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yardıma muhtaç ailelere destek amacıyla birçok projenin altına imza atmış bir belediyeyiz. “YENİKART” sayesinde vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılıyor. Bir elin verdiğini diğer el görmesin istiyoruz. Aileler kendi ihtiyaçlarına göre gıda ya da çocukları için giyim, ayakkabı gibi ürünleri satın alıyor. Aynı zamanda “ELELE” projesi ile hayırseverlerin bağışladığı eşyalar ve kıyafetler ihtiyaç sahibi ilçe sakinlerine ulaştırılıyor. “HALKKART” ile vatandaşlar giyim, gıda, sağlık, kuyumcu, akaryakıt gibi ilçe genelinde hizmet sunan birçok firmadan indirimli fiyatlarla alışveriş yapıyor. Yenimahalle’de vatandaşın huzuru ve mutluluğu için hazırladığımız projeler ile hizmete aralıksız devam edeceğiz” şeklinde konuştu.