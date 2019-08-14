Yenimahalle'de kurban atıklarını temizleme seferberliği

Yenimahalle Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca Yakacık’ta kurulan kurban satış ve kesim alanı ve Yenimahalle genelinde kurulan kesim alanlarında, Başkent sakinlerinin hijyenik şartlarda dini vecibelerini yerine getirebilmesi için 152 kişilik temizlik ekibi kurdu.

Temizlik ekibi, Bayramın ilk gününden itibaren ilçe genelinde kurulan bütün kurban satış ve kesim alanlarında ilaçlama ve temizlik çalışması yaparak, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için bayram süresince çalışmaya devam edecek.

ARALIKSIZ TEMİZLİK

Yakacık Kurban Kesim Alanı beraberinde Yenimahalle Belediyesi tarafından belirlenen Batı Sitesi, Batıkent Andaç, Şentepe, Serhat, Demetevler, Çamlıca, Aşağı Yahyalar ve Turgut Özal Pazar yerlerinde kurulan kesim alanında aralıksız temizlik çalışması yürüten ekipler, kesim sonrası oluşan kokuyu gidermek için dezenfektan çalışması ve mikrop oluşumunu engellemek ilaçlama çalışması yapıyor.

VATANDAŞA TEMİZLİK UYARISI

Kurban kesim alanlarını kullanacak vatandaşlara uyarılarda bulunan yetkililer “ Belediye temizlik ekipleri bayram boyunca vatandaşın sağlığı için çalışmalarına devam ediyor. Ancak vatandaşın kesim esnasında temizlik kurallarına dikkat etmesi gerekiyor. Çevre temizliğine dikkat edilmesi ve kesim sonrası kurban ile ilgili artıkların çevreye bırakılmaması, insan sağlığını tehdit edecek durumların oluşmasına engel olacaktır. Ekiplerimiz gereken temizlik ve ilaçlama çalışmasını gerçekleştirerek, bayram sevincine gölge düşürecek hususların yaşanmaması için aralıksız çalışıyor” ifadelerinde bulundu.