Yenimahalle'de okullararası elektronik atık yarışması

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi ve sürdürülebilir çevre bilincini kamuoyunda yaymak amacıyla Yenimahalle Belediyesi tarafından Yenimahalle okulları arasında düzenlenen “Öğrenciler AEEE Topluyor” yarışması başlıyor.

Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜBİSAD) proje ortağı olduğu yarışmaya, ilçe anaokullarından liselere kadar her seviyeden öğrenci katılabilecek.

Yenimahalle Belediyesi 1’inciliğini koruma hedefinde

Kampanya kapsamında okullarda öğrencilerden ve öğretmenlerden toplanacak elektronik atıklar, anlaşmalı çevre iznine sahip lisanslı taşıma firması aracılığıyla alınacak ve geri dönüşümü sağlanacak. En çok atık toplayan okullara ve öğrencilere ise sürpriz hediyeler verilecek.

Geçen sene 2018-2019 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde yapılan elektronik atık toplama yarışmasının 1’incisi olan Yenimahalle Belediyesi, 2019-2020 öğretim yılında da birincilik hedefliyor.

Kullanım ömürlerini tamamlayan atıklara dikkat

Türkiye'de her yıl tonlarca elektronik atığın hem insan sağlığını hem de çevreyi tehdit ettiğini dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, öğrencileri ve vatandaşları atıklar konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Başkan Yaşar, “Ülke olarak atıkların geri dönüştürülmesi konusunda çok gerideyiz. Geri dönüşümü olan tüm atıklar toplanmalı. Bu hem çevremiz, sağlığımız hem de ülkemizin ekonomisi açısından önem arz ediyor. Örneğin; geri dönüşüme alınmayan elektronik atıkların ekonomide yarattığı kayıp milyarlarca doları buluyor. Bazı elektronik atıklar ise kullanım ömürlerini tamamladıklarında, geri dönüşüme uğramazlar ise çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu nedenle gelecek nesillerin atıklar konusunda daha bilinçli olması için bu tür projelerin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.