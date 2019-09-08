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GÜNDEM / 8 Eylül 2019

Yenimahalle'de sinema günlerinde final

Vatandaşlara yıldızlar altında 2,5 ay boyunca açık havada sinema keyfi yaşatan Yenimahalle Belediyesi, Açık Havada Sinema Günleri’ni “Babamın Ceketi” filmiyle kapattı.

Ankara Haberleri 08.09.2019, 10:53 Ramazan Durmuş
Yenimahalle'de sinema günlerinde final

Vatandaşlara yıldızlar altında 2,5 ay boyunca açık havada sinema keyfi yaşatan Yenimahalle Belediyesi, Açık Havada Sinema Günleri’ni “Babamın Ceketi” filmiyle kapattı.

Ragıp Tüzün Mahallesi’nde gerçekleşen son sinema seansına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, belediye yetkililerine film dolu yaz akşamları için teşekkür etti.

AÇIK HAVADA FİLM

26 Haziran Çarşamba günü Batıkent Meydan’da “Müslüm” filmi ile başlayan Açık Hava Sineme Günleri, Yenimahalle’nin 22 noktasında nostaljik bir hatıra olan; açık havada sinema izleme keyfini vatandaşlara tekrar yaşattı.

Sinema günleri süresince “Hürkuş, Aslı Gibidir, Müslüm ve Babamın Ceketi” olmak üzere 4 filmi, 26 ayrı gösterimle Yenimahallelilerle buluşturan belediye, ayrıca vatandaşlara film keyfinin vazgeçilmezi gazoz, çekirdek ve çay ikramında da bulundu.

YAZ AYLARINA RENK

Yenimahallelilerin yaz aylarına renk kattıklarını dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Her yıl düzenlediğimiz açık hava sinema günleriyle Yenimahallelilerin yaz aylarına renk katıyoruz, eve kapanmasınlar komşularıyla, arkadaşlarıyla, aileleriyle açık havada güzel bir gün geçirsinler istedik. Bu yüzden sinemayı vatandaşlarımızın ayağına götürdük. Hem eski günleri yad edip nostaljik bir an yaşadılar, hem de açık havada film izlediler. Amacımız Yenimahalle’de ikamet eden herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe yaratmak ve vatandaşlarımıza Yenimahalle’de oturmanın ayrıcalığını hissettirmekti. Bunu başardık. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.

Kaynak: Yenimahalle Belediyesi
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